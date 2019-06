A taxa de cesarianas aumentou no Grão-Ducado.

Um terço dos partos no Luxemburgo são cesariana

Susy TEIXEIRA MARTINS A taxa de cesarianas aumentou no Grão-Ducado.

O relatório de vigilância de saúde perinatal divulgado recentemente pelo Ministério da Saúde luxemburguês revela que um terço dos partos no país recorrem a cirurgia, vulgarmente denominada de cesariana. Entre 2015 e 2016 houve um aumento ligeiro dos partos cirúrgicos, tendo passado de 31,7% para 32,1%.

De acordo com os dados revelados pelo ministro da Saúde, Étienne Schneider, em resposta a uma questão parlamentar do deputado socialista, Mars di Bartolomeo. foram registados 6.702 partos em 2016, sendo que desses 2.155 foram cesarianas.

O aumento da taxa de cesarianas deve-se ao facto de as mulheres engravidarem cada vez mais tarde. Os casos de procriação medicamente assistida também são em parte responsáveis por este aumento, já que resultam na gestação de gémeos ou trigémeos, casos em que se recorre à cesariana devido constituírem partos de risco.

O relatório não esconde, contudo, que há cesarianas que se realizam por conveniência pessoal ou profissional. Quer isto dizer que à partida não são partos considerados de risco, mas a cirurgia acontece a pedido da grávida ou simplesmente porque os hospitais faturam mais com cirurgias do que com os partos naturais.