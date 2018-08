Quase um terço dos desempregados inscritos na Agência para o Desenvolvimento do Emprego (Adem) apresentou um atestado médico para provar incapacidade para trabalhar. De acordo com o ministro do Trabalho, Nicolas Schmit, 4.496 desempregados apresentaram um atestado médico no primeiro semestre, valor que representa quase um terço dos 14.482 inscritos nos centros de emprego em junho.

Um terço dos desempregados apresentou atestado médico

O número consta de uma resposta parlamentar do ministro a uma questão colocada pelo CSV e inclui atestados por doença, mas também por maternidade. No ano passado, o número total de pessoas que apresentou um atestado foi de 7.373.

A maior parte dos atestados (32%) tem um prazo até cinco dias e 30% tem uma validade entre um mês e seis meses. Apenas 3% dizem respeito a certificados válidos por mais de um ano.

Na resposta, o ministro esclarece que a Adem não faz inspeções médicas aos desempregados que tenham apresentado atestados. A agência para o emprego limita-se a verificar se os certificados de incapacidade de trabalho estão conformes à lei. No entanto, avisa que a Adem pode convocar um desempregado que tenha apresentado um atestado.