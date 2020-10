Um terço do leite distribuído nas escolas luxemburguesas é biológico, de acordo com os ministros da Educação, Claude Meisch, e da Agricultura, Romain Schneider.

Diana ALVES Um terço do leite distribuído nas escolas luxemburguesas é biológico, de acordo com os ministros da Educação, Claude Meisch, e da Agricultura, Romain Schneider.

Em resposta a questões dos deputados ecologistas Djuna Bernard e François Benoy, os ministros sublinharam que "a percentagem de leite biológico distribuído no âmbito do programa 'Schoulmëllech & Schouluebst' ('Leite na escola & Fruta na escola', em português) não tem parado de aumentar nos últimos anos".

No último ano letivo – até começar o confinamento –, o leite biológico representava 33% do total do leite distribuído pelas escolas do ensino fundamental e secundário. Trata-se de um aumento de 9% face ao ano anterior e de 17% em relação a 2017/18. Se separarmos os níveis de ensino, é no fundamental que a percentagem de leite biológico é mais elevada, rondando os 39% no último ano letivo (até ao confinamento). No secundário, fica-se pelos 10%.

Segundo os ministros da Educação e da Agricultura, a baixa taxa de leite biológico nas escolas secundárias explica-se pelo facto de o produto estar à disposição sobretudo nas máquinas de venda automática em embalagens de 0,25L. Ora, como o fornecedor atual não dispõe de embalagens deste tamanho, os produtos à venda limitam-se a leite convencional ou a leite achocolatado.

Deputados questionam venda de leite achocolatado nos liceus O leite achocolatado é pago nas escolas secundárias, ao contrário do simples.

O programa 'Leite na escola & Fruta na escola', é cofinanciado pela União Europeia e visa a distribuição de leite e fruta nas escolas do país. Nos estabelecimentos que fazem parte da iniciativa, o leite é gratuito para as crianças no ensino fundamental, ao passo que os alunos do secundário têm acesso a laticínios a preço reduzido. Já a fruta é gratuita para todos.

