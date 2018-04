Trabalham no Luxemburgo e vivem no lado de lá da fronteira, mas parte dos ordenados fica cá. Um inquérito realizado pelo Banco Central do Luxemburgo (BCL), em cooperação com o Luxembourg Institute of Socio-Economic Research (LISER), revela hoje que os trabalhadores fronteiriços gastam quase 20% dos rendimentos no grão-ducado.

Um quinto dos rendimentos dos fronteiriços é gasto no Luxemburgo

Trabalham no Luxemburgo e vivem no lado de lá da fronteira, mas parte dos ordenados fica cá. Um inquérito realizado pelo Banco Central do Luxemburgo (BCL), em cooperação com o Luxembourg Institute of Socio-Economic Research (LISER), revela hoje que os trabalhadores fronteiriços gastam quase 20% dos rendimentos no grão-ducado.

Este é um dos principais resultados da segunda fase de uma sondagem, realizada em 2014, sobre o comportamento financeiro e os hábitos de consumo dos trabalhadores residentes nos países limítrofes.

Fica-se então a saber que um quinto dos rendimentos dos fronteiriços é desembolsado em território luxemburguês, seja no consumo de produtos ou na utilização de serviços. Mesmo assim, a maior parte das despesas com bens não duradouros – como a alimentação – é feita nos países de residência.

Os resultados do inquérito mostram também que, regra geral, os fronteiriços empregados no Luxemburgo vivem no país natal, são casados e são altamente qualificados. A maioria tem um contrato de trabalho sem termo e trabalha no grão-ducado há dez anos (em média). Além disso são mais suscetíveis de trabalhar no setor do comércio de retalho e na área financeira.

O carro é o meio de transporte privilegiado para o trajeto casa-trabalho-trabalho-casa, uma deslocação que dura, em média, 46 minutos. Para os residentes, essas deslocações duram metade do tempo (23 minutos).

A segunda fase do inquérito do BCL e do LISER tem como base uma amostra de mais de 2.400 agregados familiares, identificados a partir da base de dados da Inspeção Geral da Segurança Social (IGSS).