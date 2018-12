Uma conversa que passa pelo jornalismo, o individualismo e a necessidade de reconstruir a sociedade sem cair nos fundamentalismos. Com o jornalista e escritor no Luxemburgo.

Um pessimista otimista apesar de tudo

Apesar de “Page Blanche”, o seu romance sobre a crise do jornalismo, Gaston Carré acredita que não vai regressar à psicologia e vai continuar a ser jornalista. “Vou prosseguir e perseverar na minha profissão, que me continua a apaixonar. Apesar de estar pessimista com a evolução do jornalismo. Juntaram-se no mesmo espaço e tempo mudanças tecnológicas e sociológicas”, diz. “A mudança tecnológica é a emergência da Internet, das redes sociais e do jornalismo online que nos confronta a todos, mesmo aos jornalistas tradicionais como eu, a exercerem a profissão de outra maneira”.

Considera que o jornalismo online é algo ferido pela velocidade. “É um jornalismo que vai demasiado rápido, arriscando uma determinada frivolidade”. Mas mais que vítima de uma tecnologia, o jornalismo não está encurralado pela economia? “É verdade que a mudança tecnológica aparece num momento em que o jornalismo está em crise e que precisa de se renovar e encontrar formas e suportes novos. É verdade que temos mais meios, hoje, para fazer um bom jornalismo, mas não deixa de ser também verdade que este tipo de tecnologias e as velocidades que permitem facilitam o sensacionalismo”, argumenta.

É possível parar esta deriva? “Sou relativamente otimista. Esta situação é muito recente e coloca-nos numa situação nova, mas penso que de alguma forma, a cidadania no seu conjunto, num determinado momento, conseguirá voltar a ter um olhar crítico em relação ao novo jornalismo e encontrar novamente um jornalismo que sirva a crítica”, defende Gaston Carré.

Não se pode dizer que este jornalismo sem referências está ligado a uma sociedade determinada em que as relações se tornaram líquidas e se perdeu uma ideia de sociedade? O escritor de alguma forma concorda com essa observação: “A minha geração teve o papel de quebrar as cadeias, e a nova geração vai ter como missão voltar a criar ligações sociais. Nós quebrámos de tal forma as cadeias que explodimos muita coisa”. Mas a culpa foi da rua hedonista e subversiva dos Maios de 68 ou é do liberalismo que se lhe foi colando? “Não quebrámos as mesmas cadeias que o capitalismo. Nós quisemos quebrar todas as sujeições, fossem no capitalismo ou no comunismo, quisemos liquidar todas as formas de dogma, quer seja económico, societal ou espiritual. Não quisemos quebrar laços sociais, isso foi o capitalismo”, responde. Mas o hedonismo individual da gente do Maio de 68 não pode encaixar na ideia de Thatcher de que não há sociedade, só indivíduos? “Vivemos mais de 30 anos no individualismo mais exacerbado. Libertámos-nos de muitos dogmas e reivindicámos um individualismo livre de todas as sujeições, mas neste momento estamos agora a ser capazes de perceber a medida de vazio que implicou este individualismo, essa espécie de abismo que leva as novas gerações a não saberem mais o que fazer e no que acreditar. Produzimos uma espécie de vazio, que quebrou também os pontos de referência, isso vai levar as novas gerações a tentarem reinventar laços”, explica o escritor.

No seu romance “Retour en Barberie”, sobre o jihadismo, vê-se que se podem recriar laços maus, quando há filhos de gente de Maio de 68 que ganham um sentido de comunidade através de uma violência para atingirem uma transcendência. “É um sintoma, é preciso que o vazio seja radical para empurrar um jovem europeu a fazer a guerra santa e a ir cortar cabeças. Tenho a impressão que esta necessidade exacerbada de encontrar ligações empurrou muitos jovens para o absurdo, da forma mais perversa e mortífera. Mas é como se esse jihadismo fosse o momento culminante e último de uma loucura individualista”.

Devemos ser otimistas ou vamos voltar a momentos em que as ligações e identidades vão repetir os fascismos dos anos 30? “Essa é a questão fundamental, mas continuo otimista, mesmo que possa ser cínico. Não consigo imaginar que voltemos a isso, porque isso supõe uma cegueira coletiva. Eu acredito que, com o tempo, cresça a inteligência”.



Desejos para 2019 Que se derrotem os medos, o medo do outro, o medo do terrorismo e o medo do imigrante, esses medos que nos conduzem à catástrofe.



