Um peão morre depois de atropelamento em Gasperich

Tudo aconteceu por volta das 5:oo de sexta-feira. Na via que vinha da A1 em direcção à rotunda de Gluck, um peão foi gravemente ferido depois de ter sido atropelado por um veículo pesado na A3, na sexta-feira. O acidente ocorreu por volta das 5 da manhã, perto da saída de Gasperich, na direcção França-Luxemburgo.

De acordo com a polícia, a mulher estava a caminhar na berma da rotunda uando foi atropelada. Gravemente ferida, tinha sido levada para o hospital após ter recebido os primeiros socorros. A vítima sucumbiu aos seus ferimentos no hospital na sexta-feira à noite, tal como relatado pela polícia numa declaração emitida no domingo.

O condutor do camião, que estava em estado de choque, foi levado para o hospital para um exame. Foi iniciado um inquérito para determinar as circunstâncias do acidente.

