Em Hovelange, os visitantes podem participar numa caminhada particularmente atípica. E o mínimo que se pode dizer é que esta oferta é muito atractiva. "

Luxemburgo 52 4 min.

Sugestões

Um passeio excepcional à descoberta de animais curiosos

Glenn SCHWALLER Em Hovelange, os visitantes podem participar numa caminhada particularmente atípica. E o mínimo que se pode dizer é que esta oferta é muito atractiva. "

"É nos olhos deles que nos perdemos, é nos olhos deles que nos apaixonamos", diz Danièle Freylinger-Klein, conhecida como Dany, ao olhar para as suas alpacas. Juntamente com o marido, ela dirige um tipo diferente de quinta em Hovelange, perto da fronteira belga. Para além do cultivo de legumes e da criação de galinhas, há aqui algo bastante invulgar a descobrir. Um total de nove alpacas vivem nas instalações e levam regularmente turistas a passear na zona. Esta quinta-feira não foi excepção. Muitos caminhantes tinham reservado uma excursão com estes animais bastante atípicos no Luxemburgo. Desta vez o passeio faz parte do programa de Verão do Gabinete de Turismo da região Centro/Oeste.

52 Um passeio em Hovelange Foto: Anouk Antony

Fotogaleria Faça deslizar a página até abaixo para ver mais imagens. Um passeio em Hovelange Foto: Anouk Antony Um passeio em Hovelange Foto: Anouk Antony Um passeio em Hovelange Foto: Anouk Antony Um passeio em Hovelange Foto: Anouk Antony Um passeio em Hovelange Foto: Anouk Antony Um passeio em Hovelange Foto: Anouk Antony Um passeio em Hovelange Foto: Anouk Antony Um passeio em Hovelange Foto: Anouk Antony Um passeio em Hovelange Foto: Anouk Antony Um passeio em Hovelange Foto: Anouk Antony Um passeio em Hovelange Foto: Anouk Antony Um passeio em Hovelange Foto: Anouk Antony Um passeio em Hovelange Foto: Anouk Antony Um passeio em Hovelange Foto: Anouk Antony Um passeio em Hovelange Foto: Anouk Antony Um passeio em Hovelange Foto: Anouk Antony Um passeio em Hovelange Foto: Anouk Antony Um passeio em Hovelange Foto: Anouk Antony Um passeio em Hovelange Foto: Anouk Antony Um passeio em Hovelange Foto: Anouk Antony Um passeio em Hovelange Foto: Anouk Antony Um passeio em Hovelange Foto: Anouk Antony Um passeio em Hovelange Foto: Anouk Antony Um passeio em Hovelange Foto: Anouk Antony Um passeio em Hovelange Foto: Anouk Antony Um passeio em Hovelange Foto: Anouk Antony Um passeio em Hovelange Foto: Anouk Antony Um passeio em Hovelange Foto: Anouk Antony Um passeio em Hovelange Foto: Anouk Antony Um passeio em Hovelange Foto: Anouk Antony Um passeio em Hovelange Foto: Anouk Antony Um passeio em Hovelange Foto: Anouk Antony Um passeio em Hovelange Foto: Anouk Antony Um passeio em Hovelange Foto: Anouk Antony Um passeio em Hovelange Foto: Anouk Antony Um passeio em Hovelange Foto: Anouk Antony Um passeio em Hovelange Foto: Anouk Antony Um passeio em Hovelange Foto: Anouk Antony Um passeio em Hovelange Foto: Anouk Antony Um passeio em Hovelange Foto: Anouk Antony Um passeio em Hovelange Foto: Anouk Antony Um passeio em Hovelange Foto: Anouk Antony Um passeio em Hovelange Foto: Anouk Antony Um passeio em Hovelange Foto: Anouk Antony Um passeio em Hovelange Foto: Anouk Antony Um passeio em Hovelange Foto: Anouk Antony Um passeio em Hovelange Foto: Anouk Antony Um passeio em Hovelange Foto: Anouk Antony Um passeio em Hovelange Foto: Anouk Antony Um passeio em Hovelange Foto: Anouk Antony Um passeio em Hovelange Foto: Anouk Antony Um passeio em Hovelange Foto: Anouk Antony

Antes de partir, Dany explica mais algumas regras de comportamento a serem observadas com as alpacas. Não pare com demasiada frequência, não solte a trela e não ande perto das alpacas, pois podem facilmente magoar alguém com as pernas traseiras. Outro ponto importante é que os animais podem cuspir se se sentirem ameaçados. No entanto, como o líder da caminhada indica, não se pode forçar as alpacas a serem amigáveis. Os próprios animais decidem de quem gostam e de quem não gostam: "É a alpaca que escolhe o homem, não o contrário", explica ela com um sorriso.

No início, o contacto com os camelídeos sul-americanos pode parecer um pouco difícil para os caminhantes, mas o homem e o animal depressa se habituam um ao outro e a caminhada de duas horas através da floresta próxima pode começar.

Grande procura de jovens a idosos

A oferta normalmente responde a uma grande procura, como explica Dany. "Já estamos completamente lotados para o resto do ano, por isso já não precisamos de fazer publicidade", relata ela, "desde crianças a idosos, todos os perfis participam". Os passeis estão disponíveis de Março a Novembro. Devido à grande procura, é portanto necessário reservar com bastante antecedência. No entanto, é frequente que os visitantes cheguem sem reserva prévia e não possam participar. Além disso, os organizadores reservam-se o direito de cancelar os passeios se as condições meteorológicas assim o exigirem. Embora as alpacas estejam habituadas a grandes diferenças de temperatura devido às suas origens, Dany não as retira quando o termómetro está acima dos 30 graus. "O solo nas trilhas é então demasiado quente para as alpacas", diz ela. Devido ao calor do Verão, vários cancelamentos tiveram lugar este ano.

Amor à primeira vista

Durante a caminhada através da floresta, surge uma questão: Porquê alpacas? Quando o seu marido assumiu o controlo da quinta familiar em 2007, não havia dúvidas. Foi apenas alguns anos mais tarde que uma viagem ao estrangeiro, durante a qual eles conheceram estes animais sul-americanos, foi decisiva. "Apaixonei-me imediatamente", Dany recorda-se do seu encontro com os animais fofos. Os amigos da família lançaram então a ideia de uma quinta educacional. Assim nasceu o conceito actual, com caminhadas e outras ofertas tais como aniversários que podem ser celebrados na quinta.

As primeiras alpacas chegaram em 2013

Foi também criada na quinta uma pequena loja de produtos de lã de alpaca. Os produtos, tais como roupa de lã de alpaca, no entanto, não provêm dos próprios animais da quinta, mas são importados da América do Sul. As primeiras alpacas juntaram-se à quinta Hovelange em 2013. Desde 2015 que têm havido passeios e actividades regulares", diz Dany. Hoje, nove alpacas chamam a esta pequena quinta familiar a sua casa. São todos machos, pelo que não haverá descendência. Wonder, a mais velha delas, tem 13 anos de idade. A quinta inclui também a criação de gado e a venda de carne de vaca. Assim, as ofertas turísticas são apenas uma actividade secundária para Danièle Freylinger-Klein e o seu marido. Ela trabalha a tempo parcial, o marido a tempo inteiro num emprego permanente. As visitas e outras actividades na quinta são, portanto, oferecidas à tarde ou ao fim-de-semana. Com sucesso, como se pode ver. No final da excursão de duas horas ao sol brilhante de quinta-feira, todos os participantes estão entusiasmados com esta caminhada ligeiramente diferente.

Este artigo foi publicado pela primeira vez em wort.lu/de

Qual é a diferença entre alpacas e Lamas? As Alpacas são frequentemente confundidas com Lamas. No entanto, são dois animais diferentes. A principal característica distintiva é o seu tamanho: as alpacas são consideravelmente mais pequenas do que os Lamas. Outra diferença são os ouvidos. Outra diferença são os ouvidos. Enquanto os Lamas têm orelhas curvas, as alpacas têm orelhas rectas.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.