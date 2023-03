O ponto delicado das negociações da tripartida de sexta-feira foi sobretudo a discussão em torno do ajustamento da tabela fiscal à inflação.

"Um pacote caro, mas no interesse de todos", diz Bettel. Estado investe 500 milhões por ano

É um pacote dispendioso, mas "no interesse de todos", disse o primeiro-ministro Xavier Bettel. "Não é um pacote barato", admitiu também a ministra das Finanças Yuriko Backes, mas foi "responsável, realista e baseado na solidariedade". O pacote de medidas deverá custar ao Estado 500 milhões de euros por ano até ao final de 2024.

Para os sindicatos, e após vários avanços e recuos ao longo do dia, foi alcançada uma vitória, por ter sido implementada parcialmente a sua principal exigência: a adaptação da tabela fiscal à inflação em duas parcelas e meia de índice a partir de 2024. Foi "um bom acordo", disseram. "A nossa prioridade foi cumprida": Preservar o emprego, a subsistência e o poder de compra das pessoas", disse o presidente da LCFTU, Patrick Dury.

O Presidente da UEL, Michel Reckinger, disse que o patronato também estava satisfeito com o acordo: "Podemos garantir que no futuro haverá oito a nove meses entre as indexações. Isto dá às empresas do país a capacidade de planear".

Ajustamento parcial da escala de impostos à inflação

O ponto delicado das negociações foi sobretudo a discussão em torno do ajustamento da tabela fiscal à inflação - uma medida exigida pelos sindicatos no decurso das conversações bilaterais desta semana. No final, os parceiros de negociação concordaram em ajustar a tabela de impostos em duas parcelas e meia de índice a partir de 1 de janeiro de 2024.

Por outro lado, a fim de compensar as duas parcelas de índice que seriam devidas em 2023, estas deverão ser pagas retroativamente a partir de 1 de janeiro de 2023 sob a forma de um crédito fiscal. Um acordo "a meio caminho", depois de os parceiros sociais terem exigido um ajustamento de quatro parcelas no decurso das negociações.

Do mesmo modo, um crédito fiscal "climático" será introduzido a partir de 2024 para compensar o imposto CO₂.

Do lado das empresas, também sai um sucesso parcial desta ronda de negociações. Tal como decidido na última tripartida, em setembro, a terceira parcela do índice, que poderia cair em outubro de 2023, deverá ser compensada pelo governo. Isto deverá ser feito através da "Mutualité des employeurs", anunciou Xavier Bettel, sem entrar em mais pormenores sobre a implementação técnica da compensação.

Além disso, a terceira parcela do índice não deve ser compensada apenas até ao final do ano, mas para além disso, até 31 de janeiro de 2024.

Medidas energéticas prolongadas

Quanto à eliminação gradual das medidas de energia adotadas nas anteriores reuniões tripartidas, estas deverão ser prorlongadas por mais um ano: tanto os travões nos preços do gás e da electricidade como o bónus energético até 31 de dezembro de 2024. Se assim não fosse, a inflação poderia ser de 4,2% a partir de 2024 em vez de 2,8%, salientou Bettel. ~

Contudo, a redução de 1% do IVA, que foi decidida na última reunião tripartida, será abandonada. Outra preocupação do governo foi não perder de vista a crise dos registos e contrariar a continuação da atual "espiral negativa". Entre outras coisas, o "Bëllegen Akt" deverá ser aumentado de 20.000 euros para 30.000 euros, e a dedução dos juros da dívida deverá ser aumentada de 2.000 euros para 3.000 euros - com efeito retroativo a partir de 1 de janeiro de 2023.

A dedução fiscal sobre os rendimentos do arrendamento, que atualmente se situa em 50%, deverá ser aumentada para 70%. No que diz respeito à transição energética, deverá ser criado um incentivo adicional para que as pessoas invistam na energia fotovoltaica . Até agora, os proprietários de sistemas fotovoltaicos podiam deduzir até 10 quilowatts/hora de eletricidade produzida nos seus impostos, mas no futuro, serão dedutíveis até 30 quilowatts/hora.

*Artigo originalmente publicado no Luxemburger Wort e adaptado para o Contacto pela jornalista Paula Freitas Ferreira.

