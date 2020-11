O que está a mudar nas escolas e nos hospitais para fazer face ao aumento das infeções. A nova solução para o rastreio de contactos e os novos testes rápidos. As reivindicações da sociedade e da oposição.

Um país em alerta, as novas medidas e as que virão para combater a epidemia

Paula SANTOS FERREIRA O que está a mudar nas escolas e nos hospitais para fazer face ao aumento das infeções. A nova solução para o rastreio de contactos e os novos testes rápidos. As reivindicações da sociedade e da oposição.

Na semana passada, aquela que foi considerada pelo primeiro-ministro, Xavier Bettel, como o “momento da verdade” da situação epidémica, foi quando se conheceu a situação crítica que vive o país: atrasos na realização dos testes nas escolas, mais de 40% das camas ocupadas por doentes covid-19, nos cuidados intensivos nos hospitais, que já estão a transferir doentes, ou a falta de meios do sistema de rastreamento de contactos. Por outro lado, 132 empresários tiveram de decretar falência em outubro, no mês anterior foram 125. As infeções e mortes continuam a subir a um ritmo elevado nesta segunda vaga, com as infeções ativas a serem superiores às da primeira vaga.

Só na última semana registaram-se 33 mortes e 4130 casos de infeção. Contudo, as previsões dos especialistas apontam para um ligeiro desaceleramento da curva da epidemia, embora as infeções continuem muito elevadas. Em meados de novembro prevê-se que os casos possam chegar aos 950 por dia. Por isso, há que cumprir as medidas e regras individuais, alertam. Em declarações ao Contacto, pais e professores e partidos da oposição criticam a demora do Governo em reagir ao aumento das infeções. Nas escolas defendem o regresso ao ensino à distância e à divisão de turmas, e alertam para a situação nos hospitais.

Testes rastreio nas escolas

Perante a evolução dos números, as falhas no sistema de saúde e críticas a subirem de tom, o Governo decidiu tomar medidas.

Nas escolas, para resolver o problema dos atrasos dos testes de rastreio a alunos e professores, o ministro da Educação, Claude Meisch, anunciou que passa a ser o seu ministério o responsável pelo envio das receitas para realizar o teste: há duas formas, as receitas podem ser enviadas diretamente aos pais (ou ao estudante adulto) por email, ou numa versão impressa distribuída aos estudantes pelos professores. Por outro lado, os testes serão realizados nas próprias escolas, em unidades móveis de testagem que ali se deslocam. Contudo, só dia 16, na próxima semana, estas unidades móveis, num total de 12, começam a funcionar e estas destinam-se apenas ao cenário 1, ou seja, quando apenas um aluno ou professor de uma turma é infetado.

O regresso de metade das turmas superiores do secundário às aulas à distância, em casa, foi outra das possibilidades avançadas pelo ministro da Educação, e a sua implementação poderá ser decidida ainda esta semana. Neste caso, metade da turma continuará a ter aulas na escola com os professores, enquanto a outra metade seguirá a mesma aula, mas através de videostreaming, em casa. Desta vez, a metade dos alunos que ficar em casa, não voltará à escola, e outra metade continuará sempre a ir ao liceu, enquanto a medida vigorar. Não haverá sistema alternado, disse o ministro.

O Liceu internacional Michel Lucius já decidiu avançar com o sistema alternado de aulas presenciais e à distância para os anos superiores do secundário. É o regresso de metade dos alunos a casa, com aulas por ‘videostreaming’, em semanas alternadas. Em relação aos transportes escolares que tantas críticas tem recebido, o Governo começou esta segunda-feira, dia 9, a reforçar o número de autocarros para reduzir os alunos por bus.

Em defesa do ensino à distância

Para os pais e professores e para o maior partido da oposição, o CSV estas medidas pecam por tardias. E a par com o partido ADR defendem o regresso ao sistema alternado de ensino presencial e à distância.

“Defendemos que os alunos que tenham familiares vulneráveis em casa, como irmãos, pais ou avós devem regressar para casa, com ensino à distância para não haver riscos de contágio. Também as turmas devem voltar a ser reduzidas, com sistema alternado de aulas presenciais e aulas à distância, mas este método tem de ser eficaz em todas as escolas, para não haver alunos não serem prejudicados”, declarou ao Contacto Sophie, uma das administradoras do grupo de facebook ‘Covid in Schools -Luxembourg’, composto por 1500 pessoas, entre pais, professores e outros membros da sociedade, que escreveram uma carta aberta ao ministro da Educação a reivindicar várias medidas nas escolas.

“Pedimos também o encerramento das escolas às 13h00” e “saudamos o reforço do transporte escolar que estava sobrelotado e onde os alunos viajavam de janelas fechadas”, frisa Sophie.

No pré-escolar, Sophie diz que também há casos de infeção, mas são sobretudo ao nível dos educadores. Foi isso mesmo que aconteceu num infantário em Ettelbruck onde todas as crianças, uma centena, estiveram em casa desde o fim de semana até esta quarta- feira em quarentena devido a sete educadores terem testado positivo à covid-19.

“Estas medidas chegam tarde, já deviam ter sido impostas há mais tempo”, frisa ao Contacto Claude Wiseler, deputado do CSV que apela ainda ao retorno do sistema alternado de ensino presencial e à distância para os alunos dos anos superiores do secundário. Neste cenário, o deputado, considera essencial a continuação de cursos de apoio para os alunos, nomeadamente nos trabalhos de casa.

Tanto o CSV como o ‘Covid in Schools – Luxembourg’ reivindicam o uso obrigatório de máscara nas salas de aula. “Em toda a escola, exceto nas aulas de educação física”, pedem os cristãos-sociais.

O partido ADR concorda com as medidas agora adotadas embora o seu deputado Fernand Kartheiser saliente ao Contacto que não tem existido “uma estratégia coerente para as escolas”. Mas é a favor do “ensino à distância na medida do possível”.

Hospitais já transferem doentes

A situação hospitalar é outra das maiores preocupações. Neste momento, a situação “é crítica” como assumiu Paulette Lenert, declarando estar “iminente a ativação da fase 4 do plano de contingência hospitalar”, ou seja, o reforço de camas para doentes covid-19 e adiamento de consultas e cirurgias programadas não urgentes e possível encerramento de serviços.

Desde há mais de uma semana que aumentam diariamente os internamentos nas unidades de cuidados intensivos (UCI), atingindo as 42 camas ocupadas com doentes covid-19, no domingo. De acordo com o deputado Claude Wiseler existe “um total de 96 camas nas UCI do país” segundo foi comunicado pela Ministra da Saúde. No final da semana passada encontravam-se internados quase 170 pessoas nos serviços normais.

Atualmente, embora as capacidades dos hospitais ainda não estejam saturadas, já há doentes covid-19 a serem transferidos entre hospitais do país, de modo a garantir o seu tratamento. No Centro hospitalar Emile Mayrisch (CHEM) em Esch-sur-Alzette, o mais afetado, têm sido transferidos em média, dois doentes por dia, para outros hospitais, segundo noticiou a edição francesa do Wort. Não por falta de camas na unidade covid-19, onde existem ainda vagas, mas por falta de profissionais especializados.

Razão pela qual o CSV de Claude Wiseler quer saber com detalhe como se irá processar esta fase 4 do plano hospitalar.

Também os outros partidos da oposição, tal como o ADR, querem que o governo reaja antes que seja tarde demais. Foi o que pediram na comissão da saúde que decorreu na passada sexta-feira, dia 6, no Parlamento. Para o deputado Marc Baum do Déi Lénk “ao ritmo atual o sistema hospitalar “entrará em colapso dentro de duas ou três semanas”.

O vírus também se espalhou nos lares de idosos, tendo a ministra da família Corine Cahen anunciado no dia 6, que existiam 279 infeções ativas em 26 destes estabelecimentos. Contudo, muitos dos idosos contagiados não têm sintomas. A propagação da covid-19 aconteceu porque as famílias e residentes dos lares não terão respeitados as regras de segurança.

Testes de rastreio rápidos estão a chegar

Para que o sistema hospitalar não corra o risco de colapsar a capacidade de testagem à covid-19 vai ser reforçada.

A partir do final do mês, vai chegar ao país a primeira encomenda de testes de rastreio rápidos, cujo resultado é conhecido entre 15 a 30 minutos após a realização.

Os hospitais terão prioridade na distribuição destes testes para que possam testar os funcionários, prevendo o Governo realizar cerca de 5.000 testes rápidos por dia, anunciou o diretor da Saúde, Jean-Claude Schmit à RTL. Os lares de idosos são outro dos locais prioritários de distribuição destes testes, que “não são tão eficazes como os testes PCR”, frisou Schmit.

Para o maior partido da oposição, o CSV, há outra solução que tem de ser já adotada. “As autoridades deviam concentrar-se agora nos testes realizados a pessoas que têm receita médica, e em vez de dar prioridade à campanha de testagem em larga escala (LST)”, defende Claude Wiseler. Existem dois programas de testes, lembra, o programa LST que testa por convite a população em geral, num esquema pré-definido, para uma visão geral da epidemia no país, e o programa de testes PCR com indicação médica, para as pessoas que apresentam sintomas ou que tenham estado em contacto com pessoas infetadas. “Enquanto o LST está a funcionar bem, os testes com receita médica não estão”, diz o deputado pelo que o seu partido defende que “seja dada a prioridade à disponibilização de recursos para os testes com indicação médica, para pessoas suscetíveis de estarem infetadas.”

Rastreamento em estado crítico

A incapacidade da célula de Contact Tracing, conseguir atualmente identificar e contactar todas as pessoas que estiveram em contacto com pessoas infetadas foi assumida no final da última semana pelo Diretor da Saúde, Jean-Claude Schmit. O grande aumento das infeções e o consequente elevado número de contactos a par com a falta de recursos humanos são o problema, vincou.

Enquanto a situação não é resolvida, o Governo decidiu adotar uma solução. Criar um formulário online, que já está disponível (em covidtracing.public.lu), para serem preenchidos por pessoas que testaram positivo à covid-19, bem como pelas pessoas com quem estiveram em contacto, permitindo assim identificar e agilizar os processos da equipa de Contact Tracing. O formulário é enviado por SMS às pessoas que testam positivo para que estas o possam reencaminhar para os seus contactos, e estes o preencham e enviem também. Quem testou positivo deve entrar em auto-isolamento, sem esperar pelo telefonema das autoridades, e quem esteve em contacto, entrar em auto-quarentena.

Ninguém quer um reconfinamento

Tanto o governo como a oposição são contra um reconfinamento, sob pena da crise económica já tão vincada, ainda piorar. Contudo, tanto a ADR como o Déi Lénk não concordam com o recolher obrigatório que vigora até 30 de novembro. “Teria feito mais sentido intervir onde os maiores contactos têm lugar. Mas ainda espero estar errado e que o recolher obrigatório, que é completamente inadequado aos nossos olhos, acabe por produzir efeito”, admite o deputado Marc Baum, do Déi Lénk. Como explica ao Contacto Fernand Kartheiser, da ADR, o “Governo não tem o direito de impor um recolher obrigatório em tempo de paz sem razões imperiosas, nem de ditar restrições, na esfera privada, como a limitação do número de pessoas que podem ser convidadas para a sua casa privada. As medidas do Governo estão em contradição com a nossa interpretação liberal dos Direitos Humanos”.

Em relação ao mundo do trabalho, Kertheiser realça que a ADR é “favorável ao alargamento do teletrabalho em tempos de crise sanitária, de acordo com regras precisas definidas com os parceiros sociais” e que todas as empresas devem ser tratadas por igual, para evitar desigualdades com os pequenos empresários. Os horários de trabalho “devem ser organizados de forma mais flexível possível” e na função pública, há que concentrar o maior número de recursos nos serviços essenciais, nestes tempos de crise”, vinca este deputado.

A semana começou com novas medidas e outras se seguirão, consoantes os casos diários da epidemia no Luxemburgo.

