A vítima é um homem luxemburguês de 58 anos.

Um morto num acidente entre Grevenmacher e Oberdonven

Um automobilista morreu esta quarta-feira num acidente na CR143, entre Grevenmacher e Oberdonven.

Os serviços de socorro foram chamados ao local por volta das 19:20 através do sistema eCall da viatura, um sistema automático de emergência que alerta o 112 em caso de acidente. De acordo com a polícia, o automóvel foi encontrado a cerca de cem metros da estrada. O condutor, um homem luxemburgês de 58 anos, perdeu a vida ainda no local do acidente.

As autoridades estão a investigar as causas do despiste. O Ministério Público já ordenou uma autópsia ao corpo da vítima.