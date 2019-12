O acidente mortal aconteceu na Boulevard Charles de Gaulle. Ontem à noite ainda houve um terceiro atropelamento em Hesperange.

Um morto e um ferido vítimas de atropelamentos em Esch

Só na noite de ontem, sexta-feira, duas pessoas foram atropeladas nas ruas de Esch.



Um dos peões não resistiu mesmo às graves lesões provocadas pelo embate do veículo e faleceu no local. Aconteceu pelas 20h20, quando uma pessoa atravessava a Boulevard Charles de Gaulle, e foi colhida por um automóvel, reportaram os serviços de emergência do Grão-Ducado esta manhã de sábado.

A equipa de bombeiros e de primeiros socorros de Esch, bem como a CPEL Belval e a ambulância de Dudelange foram chamados à boulevard, mas as lesões eram tão graves que a vítima não sobreviveu ao atropelamento, morrendo pouco depois.

Ao final da tarde de ontem foi registado outro atropelamento de um peão, na Rue Du Brill, em Esch, e um outro na Rue Joseph Felten, em Howald, Hesperange. Em ambos os acidentes, as vítimas ficaram feridas e tiveram de ser assistidas.