Um minuto de silêncio pelas vítimas da covid-19 na noite de passagem de ano

Diana ALVES Cerca de cinco mil pessoas querem um minuto de silêncio pelas vítimas da covid-19 no Luxemburgo, na noite de passagem de ano.

A petição pública que fazia esta reivindicação reuniu o número de subscritores necessário para que o assunto seja debatido no Parlamento.



A iniciativa recolheu um total de 4.975 assinaturas, cerca de metade através do site da Câmara dos Deputados e outra metade em papel. A Comissão das Petições fez hoje saber que as assinaturas recolhidas foram validadas.



O autor da petição, Daniel Frères, reivindicava o cumprimento de um minuto de silêncio para prestar uma homenagem às vítimas da pandemia do novo coronavírius no país na noite de passagem de ano e pedia também que, por respeito, o fogo de artifício fosse proibido naquela noite.



Quanto ao lançamento de fogo de artifício, os deputados lembram que é necessária autorização da comuna. Note-se que, o recolher obrigatório também estará em vigor na última noite do ano, o que impossibilita o fogo de artifício entre as 23:00 e as 06:00. Os infratores arriscam-se a multas que podem chegar aos 250 euros.Sobre o debate público, resultante do número de assinaturas recolhidas pela petição, não há ainda uma data definida. A organização da sessão ficou a cargo da deputada e presidente da comissão parlamentar, Nancy Arendt.



A pandemia da covid-19 já roubou a vida a 428 pessoas no Luxemburgo. O número de infetados desde o início da pandemia vai em mais de 43.000.



