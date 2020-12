A petição que reivindica um minuto de silêncio pelas vítimas da covid-19 na noite de passagem de ano, vai a debate esta manhã no Parlamento.

Um minuto de silêncio pelas vítimas da covid-19 em debate hoje no Parlamento

Susy MARTINS A petição que reivindica um minuto de silêncio pelas vítimas da covid-19 na noite de passagem de ano, vai a debate esta manhã no Parlamento.

Cerca de cinco mil pessoas assinaram o documento e querem um minuto de silêncio pelas vítimas da covid-19 no Luxemburgo. A iniciativa recolheu um total de 4.975 assinaturas, cerca de metade através do site da Câmara dos Deputados e outra metade em papel.

O autor da petição, Daniel Frères, reivindica o cumprimento de um minuto de silêncio para prestar uma homenagem às vítimas da pandemia do novo coronavírius no país na noite de passagem de ano e pedia também que, por respeito, o fogo de artifício fosse proibido naquela noite.

Quanto ao lançamento de fogo de artifício, os deputados lembram que é necessária autorização da comuna. Note-se que, o recolher obrigatório também estará em vigor na última noite do ano, o que impossibilita o fogo de artifício entre as 23:00 e as 06:00.

Os infratores arriscam-se a multas que podem chegar aos 250 euros.O debate público tem início marcado para as 9:30 e conta com a presença da ministra do Ambiente, Carole Dieschbourg e da ministra da Segurança Interna, Taina Bofferding.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.