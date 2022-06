No Luxemburgo, sem aviso prévio, eu vi dois primos portugueses encontrarem um fio da meada que nem sabiam perdido.

Um milagre português numa noite em Limpertsberg

Ricardo J. RODRIGUES No Luxemburgo, sem aviso prévio, eu vi dois primos portugueses encontrarem um fio da meada que nem sabiam perdido.

Já encontrei um amigo brasileiro a passear numa rua de Tashkent, capital do Uzbequistão, e já dei de caras com um velho amigo de infância numa tarde em que passei pela Mongólia. Uma vez estava a entrar na estação do Rossio a pensar que estava cheio de saudades da minha mãe e vejo-a a sair do comboio diretinha para os meus braços. A vida tem isto: às vezes proporciona-nos encontros inesperados com pessoas que nos são próximas nos mais insuspeitos lugares.

O acaso é a forma que a realidade encontrou para nos pôr à prova. Às vezes tira-nos o tapete debaixo dos pés, outras vezes oferece-nos surpresas desconcertantes. Não há grande forma de nos prepararmos para uma coincidência – é uma coincidência e pronto. Mas de vez em quando a vida faz bingo e regala-nos de bandeja uma alegria extrema. Foi o que vi acontecer há um par de semanas, numa noite de sábado, em Limpertsberg.

Era o aniversário de um grande amigo, o David, e umas dezenas de pessoas tinham-se juntado num restaurante para celebrar a efeméride. Não longe de mim estava sentada a mãe do David, a Isabel, que tinha feito questão de deixar dois lugares vagos ao seu lado: "É para o meu primo e para a mulher dele", confessou. Porque estavam ocupados com trabalho, acabariam por chegar à festa no momento em que os pratos chegavam à mesa.

O primo da Isabel era afinal o António, outro amigo que fiz neste país, por acaso meu colega de trabalho. Bom coração e direto no discurso, vinha bem disposto como de costume. Já não nos víamos há algum tempo e tínhamos o fio da meada em atraso. E foi nessa altura que ele me contou uma das mais belas histórias de que ouvi falar no Luxemburgo.

O António e a Isabel eram primos que demoraram sessenta anos a conhecer-se. Passaram ambos uma boa parte da infância em Moura, onde a avó de um e de outro tinham morado a maior parte da vida. Eram irmãs, o que faz deles os dois primos em segundo grau. E conheciam as mesmas pessoas, sempre tinham ouvido falar daquelas personagens que o sangue uniu mas a vida afastou. Quando ela crescia no Alentejo ele ia para França, quando ele voltava já ela tinha partido para o litoral.

Há umas semanas, o António conheceu o David e começaram a falar das raízes. Foi então que perceberam o elo – e logo trataram de marcar jantarada para que a Isabel e o primo se pudessem encontrar. O que é bastante justo – não há melhor lugar do que à volta de um tacho para se celebrar um presente que a vida nos dá sem esperarmos. No aniversário do filho, a Isabel confessou-me que estava nervosa antes de conhecer a incerteza. Mas que, assim que se viram, caíram nos braços um do outro como se tivessem estado juntos todos os dias de todos os anos de todas as seis décadas que cada um carrega nos ombros.

Agora, num jantar em Limpertsberg, conversavam com essa certeza de que se sabiam da mesma família e eram próximos em toda a sua história. No Luxemburgo, sem aviso prévio, eu vi dois primos portugueses encontrarem um fio da meada que nem sabiam perdido. E fiquei ali a olhar para eles, embevecido por ver como a vida pode ser o maior espetáculo do mundo.

