“Um grande sucesso”. Quase metade da população tem a aplicação MyGuichet

Susy MARTINS

A aplicação MyGuichet.lu já foi descarregada mais de 300 mil vezes. “Um grande sucesso”, congratula-se o Ministério da Digitalização.

A aplicação móvel do Governo permite a qualquer cidadão com identificação digital ter acesso a uma panóplia de documentos, como o registo criminal ou o certificado de residência, a qualquer hora e em qualquer local.

O Ministério da Digitalização diz que uma das funcionalidades mais apreciadas é o facto de se poder usar o aparelho fotográfico do telemóvel para anexar documentos.

Atualmente, pode-se efetuar mais de 100 processos administrativos através da aplicação MyGuichet. Com as eleições comunais de 11 de junho cada vez mais próxims, é útil saber que é possível fazer o pedido para votar por correspondência no aplicativo.

O pedido tem de ser feito até ao dia 17 de maio, ou até 2 de maio, caso o boletim tenha de ser enviado para o estrangeiro.

O pedido tem de ser feito até ao dia 17 de maio, ou até 2 de maio, caso o boletim tenha de ser enviado para o estrangeiro.



