Evoluir através da aprendizagem com quem apresenta resultados de alto nível outros não deve ser motivo de vergonha. E Bob Haller não hesitou em dirigir-se a Lisboa para crescer no triatlo.

EditorialLuxemburgo 2 min.

Um exemplo para tantos

Paulo Jorge Pereira "Bob Haller chegou em novembro, gostava do que sabia sobre os métodos usados e está encantado com o ambiente"

A cooperação entre povos é uma forma de evolução que está ilustrada por múltiplos casos ao longo da história da Humanidade. Também se aprende através do confronto, do conflito e da discórdia, mas é de um contexto de harmonia que resultam muitos dos melhores trabalhos. Equipas multiculturais e multidisciplinares criam condições para que da união entre as diferenças resultem descobertas fundamentais.

Não é pela via da discriminação que alguém chega mais alto, se torna mais rápido ou mais forte. Se aqui está o espírito do lema que o padre Henri Didon, amigo do barão Pierre de Coubertin, dedicou à criação do Comité Olímpico Internacional, em 1894, sendo depois oficializado para os Jogos Olímpicos em 1924, também não é por acaso. O sonho de uma participação nessa cimeira mundial do desporto que são os Jogos Olímpicos alimenta milhares de atletas pelo mundo fora. O luxemburguês Bob Haller é um desses casos e escolheu o triatlo para se desafiar a si próprio, desafiando com isso outros que ambicionam superar-se.

Aos 24 anos, Haller já deixou escapar por pouco, em 2016, a concretização desse ideal de competir numa edição dos Jogos. E, apesar de não ter deixado de se entregar com dedicação à modalidade tornada paixão, percebeu em 2017 que precisava de algo mais para chegar ao tão desejado objetivo.

Porque o desporto é, tantas vezes, uma escola de virtudes, Bob Haller analisou possibilidades, ponderou, consultou a família e os patrocinadores, avaliou os custos e tomou uma decisão. Se em Portugal é realizado um trabalho de excelência, mesmo que o país tenha reduzida dimensão e os meios sejam escassos, então Lisboa e a seleção nacional de triatlo eram os parceiros adequados para encontrar o caminho do êxito.

“O nómada do triatlo”, conforme admite ser conhecido por já ter integrado uma variedade de grupos internacionais na modalidade, chegou em novembro e a sua vida mudou. Já conhecia portugueses, inclusive alguns da seleção, gostava do que sabia acerca dos métodos utilizados e está encantado com o ambiente à sua volta. Vive em Carcavelos, todos os dias se desloca ao Estádio Nacional num carro de matrícula luxemburguesa decorado com patrocínios e o endereço do seu site e treina-se num ambiente descontraído, mas exigente.

O plano é chegar a Tóquio em 2020 para estar entre a elite dos Jogos Olímpicos, mas Haller até admite ficar em Lisboa para lá desse limite. Até porque a vida não se faz só de treinos e competição – o luxemburguês encontrou namorada, vai ao cinema em grupo, participa em jantares, tem um grupo de amigos em crescimento. E não se desvia do ambicioso plano. É, por isso, um exemplo para todos nós e demonstra como são ridículos os preconceitos. A diferença somos nós que a fazemos todos os dias, não pela discriminação, mas por acolhimento, aprendizagem e integração.

