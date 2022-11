O valor é o dobro da percentagem nacional de pessoas que dizem estar em habitações com más condições, revelam os indicadores do Statec.

Habitação

Um em cada três portugueses com baixo rendimento diz viver em habitações sem condições

Madalena QUEIRÓS O valor é o dobro da percentagem nacional de pessoas que dizem estar em habitações com más condições, revelam os indicadores do Statec.

Cerca de 30% das famílias portuguesas e lusodescendentes com baixos rendimentos dizem viver em habitações em mau estado. Os dados foram revelados ao Contacto pelo Statec.

Se olharmos para a totalidade deste grupo, tendo em conta todas as famílias, em todas as classes de rendimento, um quarto diz viver em casas sem condições. Um valor muito superior ao registado ente os luxemburgueses em que apenas 11% diz estar numa habitação em mau estado.

Quase dois terços dos portugueses e lusodescendentes têm casa própria no Luxemburgo Mais de 14% já acabaram de a pagar, enquanto os restantes ainda estão a reembolsar o empréstimo ao banco, revela o Statec.

Consideram-se nestes casos casas ou apartamentos com infiltrações nos telhados, paredes com humidade ou com pavimentos, fundações ou janelas em mau estado.

Os números indicam que em média 15% dos residentes no Luxemburgo dizem viver em habitações sem condições.



Família portuguesa que vivia em condições desumanas tem nova casa Cinco meses depois de viverem numa casa sem condições, a família conseguiu um novo apartamento.

Foi o caso recente de uma família portuguesa em Mondercange, cujo caso o Contacto denunciou, e que acabou por ser realojada num novo lar cinco meses depois após ter vivido numa casa sem condições.

O Contacto tem uma nova aplicação móvel de notícias. Descarregue aqui para Android e iOS. Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.