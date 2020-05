Cerca de 10% dos habitantes do Luxemburgo gastam cerca de 40% do seu rendimento na habitação.

Um em cada dez habitantes do Luxemburgo tem dificuldade em pagar a casa

Para um décimo dos habitantes do Luxemburgo o custo da habitação é insustentável, de acordo com um estudo europeu publicado na quarta-feira. De acordo com os indicadores divulgados pelo Eurostat, quase um décimo da população (9,6%) tem custos de habitação superiores a 40% do rendimento.

Apesar de tudo, o Luxemburgo está ao nível da média europeia nestes indicadores, relativos a 2018

Apesar dos preços da habitação serem muito elevados no Grão-Ducado em comparação com outros países, os habitantes também têm rendimentos mais elevados.

Os indicadores permanecem estáveis nos últimos anos no Luxemburgo, com a percentagem de famílias a gastarem 40% do seu rendimento com a habitação a atingir 9,5% em 2016 e 10% em 2017. Actualmente, o nível mais elevado de despesas com a habitação (39,5% gastam cerca de 40% do rendimento com a habitação) verifica-se na Grécia.

Já em Portugal, a percentagem é bastante mais baixa. Apenas 5,7 da população gasta mais de 40% com a casa.

A Alemanha apresenta uma taxa superior à média (14,2%), enquanto a França e a Bélgica se encontram abaixo.

