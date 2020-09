Ao todo 139 alunos entre os três e os 20 anos acusaram positivo no teste à covid-19 antes de voltarem às aulas.

Um dia depois, escolas luxemburguesas já têm alunos em isolamento

Um dia depois do arranque do novo ano letivo, o ministro da Educação revelou hoje que 139 alunos entre os três e os 20 anos acusaram positivo no teste à covid-19 antes de voltarem às aulas. Isto é, contraíram o vírus durante as férias.

Em entrevista à RTL, Claude Meisch adiantou que, desses 139, sete só foram contactados pelo Ministério da Saúde ontem, no primeiro dia de aulas, levando à colocação em isolamento de dezenas de colegas e professores. As turmas em questão foram colocadas em isolamento no interior dos estabelecimentos de ensino.

O procedimento do ministério da Educação prevê que se houver apenas um aluno infetado numa escola, a turma que esteve em contacto com o aluno infetado será isolada. Esses alunos deixarão de ir à cantina e deverão usar máscara em todo o recinto escolar, até na sala de aula.

Só se houver vários casos de infeção numa escola, é que a turma visada será colocada em quarentena, isto é, mandada para casa.

Claude Meisch apela aos pais para que não enviem os seus filhos para a escola caso eles apresentem algum sintoma suspeito de possível infeção à covid-19.





