Testemunho do perito ouvido em tribunal na terça-feira foi considerado válido - foi o terceiro a ser ouvido no caso. Na sexta-feira é a vez da defesa de Marco Silva apresentar os seus argumentos.

"Um crime brutal". MP volta a pedir perpétua em julgamento de recurso do homicídio de Ana Lopes

Paula DE FREITAS FERREIRA Testemunho do perito ouvido em tribunal na terça-feira foi considerado válido - foi o terceiro a ser ouvido no caso. Na sexta-feira é a vez da defesa de Marco Silva apresentar os seus argumentos.

A defesa de Marco Silva, o português condenado em janeiro a prisão perpétua pelo homicídio da ex-namorada, bem tentou, em julgamento de recurso, invocar a pouca certeza em relação à origem dos vestígios de ADN encontrados num rolo de fita adesiva junto ao carro da vítima. Por essa razão, o julgamento foi interrompido na sexta-feira e retomado na terça-feira. Que se ouvisse, então, o perito.

Ouvido, conta a RTL, explicou que foram encontrados vestígios do haplótipo Y, o que significa que pertencem a qualquer membro do sexo masculino da família de Marco Silva: ou ele mesmo, ou um filho, o pai, um tio ou um irmão. O Ministério Público (MP) refutou todas as tentativas da defesa do português que alegou não ser claro que o ADN pertencesse, sem sombra de dúvida, ao acusado. Mas o testemunho do perito foi considerado válido - era o terceiro a ser ouvido no caso. O tribunal decidiu ainda que não, não se ouvirá um quarto perito.

O ex-companheiro de Ana Lopes, também de nacionalidade portuguesa, é acusado de a ter sequestrado e matado - tinha a jovem apenas 25 anos -, e ainda de ter queimado o corpo e o carro da vítima, deixando-os do outro lado da fronteira francesa.

"Ana Lopes não tinha hipóteses de sobreviver"

"Um crime brutal, executado com uma frieza chocante ", disse o MP, nas suas alegações finais, antes de pedir prisão perpétua para o acusado, a mesma a que o português foi condenado, em janeiro.

A "sua ausência de confissão, arrependimento ou responsabilidade" não o torna elegível para circunstâncias atenuantes ou qualquer adiamento, alegou, escreve o L'essentiel.

Os argumentos do Ministério Público elencam o conjunto de pistas que apontam para Marco Silva como o autor do homicídio. De todos os indícios, até aqueles que a defesa do português põe em causa: a braçadeira e o rolo de fita adesiva usados ​​para cometer o crime são materiais que podiam ser encontrados na garagem onde trabalhava.

"Ele é um mentiroso. Mentiu sobre o álibi e não estava em casa na hora dos factos [...] O autor do crime decidiu transportar o corpo para a França, planeou e premeditou o ato. Esse autor é Marco Silva ”, disse o Ministério Público.

"Estou inocente". Marco Silva voltou a negar autoria do crime

“Ana não tinha hipóteses de sobreviver. Ele odiava-a ”, defendeu ainda o MP, recordando as queixas de violência doméstica de Ana Lopes contra o arguido e ainda declarações de outras mulheres que estiveram num relacionamento com o português. Uma delas, relembrou o MP, disse mesmo: “Se ele estiver livre, virá atrás de mim”. Na próxima sexta-feira é a vez da defesa de Marco Silva expor os seus argumentos.

Em janeiro, os juízes consideraram o jovem de 33 anos culpado de raptar a ex-companheira e mãe do filho de ambos na noite de 16 de janeiro de 2017. Na altura com 25 anos, Ana Lopes tinha sido dada como desaparecida a 15 de janeiro, em Bonnevoie, na cidade do Luxemburgo. Dois dias depois do alerta de desaparecimento, o carro da portuguesa foi localizado em território francês, em Roussy-le-Village, perto da fronteira com o Grão-Ducado, completamente carbonizado. Mais tarde, a autópsia confirmaria que o corpo encontrado na viatura era o de Ana Lopes.

O português foi detido seis meses após o homicídio encontrando-se preso desde essa altura. No dia em que conheceu a sentença voltou a afirmar que estava inocente - desde o início do processo que tem negado a autoria do crime - e passados poucos dias recorreu da sentença. Na terça-feira, na primeira sessão do recurso, voltou a reafirmar o mesmo. "Estou inocente", declarou, citado pelo Luxemburger Wort.

