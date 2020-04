Um ciclista que caiu num buraco está entre a vida e a morte

Zeugenaufruf - Fahrradfahrer lebensgefährlich verletzt

Gegen 17:00 Uhr kam es in Mersch, rue d’Arlon, zu einem Verkehrsunfall.

Der Mann stürzte mit seinem roten Fahrrad in die Baustellengrube.

Hinweise an die Polizei Mersch Tel.:244 90 1000

