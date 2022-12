Graças aos novos aviões de longo curso, a Luxembourg Air Rescue pode ir muito mais alto, mas acima de tudo muito mais longe. Retrato do novo Bombardier Challenger 605.

Luxemburgo 7 2 min.

Air Rescue

Um avião-ambulância para salvar vidas a 7.400 quilómetros

Amélie SCHROEDER Graças aos novos aviões de longo curso, a Luxembourg Air Rescue pode ir muito mais alto, mas acima de tudo muito mais longe. Retrato do novo Bombardier Challenger 605.

Há mais de 30 anos, René Closter, fundador e presidente da Luxembourg Air Rescue (LAR), voou pela primeira vez num helicóptero de resgate aéreo. Anos de missões, incluindo os terramotos no Paquistão, deram-lhe muita experiência e conhecimentos. Desde então, muita coisa mudou na frota do especialista luxemburguês em salvamento aéreo. Na quinta-feira, o novo Bombardier Challenger 605 foi apresentado no Findel. "Este é o novo bebé do Air Rescue", anunciou René Closter.

Pode atingir 870 quilómetros por hora, 12.496 metros acima do nível do mar e distâncias de até 7.400 quilómetros sem parar: este "novo bebé" não é o resultado de ilusões de grandeza, segundo René Closter, mas um próximo passo lógico, adaptado aos hábitos dos membros do Air Rescue. O presidente da organização descreve a aquisição do Bombardier Challenger 605 como um passo importante no cuidado dos doentes. "Atualmente, as pessoas vão de férias para países cada vez mais distantes. Esta mudança tem um impacto no trabalho de salvamento aéreo".

Demorou um ano a afinar a aeronave. Na Áustria, o Bombardier Challenger 605 foi adaptado às exigências médicas específicas da LAR, uma vez que o especialista luxemburguês em salvamento aéreo é um dos poucos no mundo que pode transportar emergências neonatais. Além disso, o Air Rescue está equipado para transportar doentes altamente infeciosos utilizando estações de isolamento móveis.

O início de uma nova era

A bordo do avião, há lugar para dois pacientes, que devem ser transportados em posição horizontal. Também podem ser transportados a bordo um máximo de quatro familiares. No futuro, também será possível transportar até três pilotos. Isto é particularmente importante para voos de longo curso, uma vez que o pessoal deve descansar a intervalos regulares.

No entanto, a tripulação padrão é composta por dois pilotos e pessoal médico e de enfermagem. Cerca de duas horas antes da missão, a cabine da ambulância a jato é adaptada individualmente a cada emergência e equipada com equipamento médico especial.

O avião-ambulância já se encontra em funcionamento desde o outono passado. O primeiro voo de longo curso teve lugar na primavera em St. Martin, nas Caraíbas. O avião maior poupa muito tempo. "E, como todos sabemos, o tempo é essencial numa emergência", explica Jan Saubain, um enfermeiro de cuidados intensivos da LAR.

Isto foi particularmente notório nos primeiros dias da pandemia da covid-19, quando alguns países impuseram restrições rigorosas às viagens e as paragens de reabastecimento tornaram-se empreendimentos morosos. No sábado, será organizado um voo para Manila, a capital das Filipinas, para trazer um doente para casa em segurança.

(Este artigo foi originalmente publicado no Luxemburger Wort e traduzido para o Contacto por Tiago Rodrigues)

