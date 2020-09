Um ano depois, Roberto Traversini prepara-se para carreira longe da política

Traversini vai lançar-se numa carreira de personal trainer.

Um ano depois de se ter demitido dos cargos de burgometsre de Differdange e de deputado do Déi Gréng, Roberto Traversini prepara-se para uma nova carreira longe da política. Segundo informação divulgada pelo próprio nas redes sociais, o antigo político ecologista irá dedicar-se ao desporto.

Traversini vai lançar-se numa carreira de personal trainer. O projeto já tem site – dentrainer.lu –, onde se lê que o antigo político irá propor “treinos individuais”.

Em declarações ao Paperjam, o antigo líder autárquico confessou ter vivido um ano muito difícil, razão pela qual prefere para já não dar entrevistas. Sobre o novo projeto, lembrou que esta não será, de todo uma estreia no mundo do desporto.

Traversini estudou no Instituto Nacional de Desporto, deu aulas de educação física e de hidroginástica para seniores durante 25 anos. Foi também instrutor para agentes de segurança, tendo ainda passado pelos comandos técnicos de clubes como os Red Boys de Differdange e o Progrès Niederkorn.

Roberto Traversini abandonou a política há cerca de um ano, depois de ter sido acusado pela oposição de fazer obras num armazém, no seu jardim, sem a devida autorização e com recurso ao abate de árvores.O ex-político demitiu-se do cargo de burgomestre a 20 de setembro do ano passado. Dias depois, abandonou a bancada parlamentar do partido ecologista Déi Gréng.



