Em março de 1994, o rei Alberto II e a rainha Paola da Bélgica vieram ao Luxemburgo, durante uma visita de Estado de dois dias. Hoje, quase 25 anos depois, é a vez do rei Philippe e da rainha Mathilde, que foram recebidos na Gare Central pela família grã-ducal.

Última visita de Estado da Bélgica foi há quase 25 anos

A última visita de Estado da Bélgica foi há cerca de 25 anos. Em março de 1994, o então recém-coroado rei Alberto II da Bélgica, juntamente com a rainha Paola Luxemburgo, fizeram uma visita de Estado de dois dias - o primeiro e único da sua regência.

As visitas de Estado são eventos únicos: "Há apenas uma visita de Estado por soberano", declarou o embaixador belga no Luxemburgo, Jean-Louis Six, numa conferência de imprensa realizada na sexta-feira.



5 O rei Alberto II e a rainha Paola juntamente com o Grão-Duque Jean e a Grã-Duquesa Joséphine-Charlotte Foto: Arquivo Luxemburger Wort

O rei Alberto II e a rainha Paola juntamente com o Grão-Duque Jean e a Grã-Duquesa Joséphine-Charlotte Foto: Arquivo Luxemburger Wort
O Grão-Duque Jean recebe o rei Alberto II no aeroporto do Findel Foto: Jean Weyrich/Fototeca da Cidade do Luxemburgo/1994
Os chefes de Estado dão as boas-vindas à multidão Foto: Arquivo Luxemburger Wort
O Rei Alberto II saúda os responsáveis pelo processo de produção de uma siderurgia eléctrica na cabine de comando Foto: Arquivo Luxemburger Wort

É quase uma tradição os regentes belgas viajarem para o Luxemburgo pouco depois de tomarem posse.

O Rei Philippe e a Rainha Mathilde visitaram-nos pela última vez em dezembro de 2013 - apenas alguns meses após a sua subida ao trono. Naquela época, no entanto, tratava-se de uma visita oficial, cujo protocolo é muito menos rigoroso do que o das visitas de Estado.

Neste vídeo do arquivo do Luxemburger Wort, pode voltar a ver a chegada do casal real belga ao Palácio grão-ducal, em 2013.

Em 1959, o rei Baudouin da Bélgica fez uma visita oficial de Estado ao Luxemburgo, com a sua esposa, a rainha Fabíola. O casal real foi recebido pela Grã-Duquesa Charlotte na estação ferroviária da capital.

4 A Grã-Duquesa Charlotte recebe o Rei Baudouin da Bélgica na Gare Centrale Foto: Arquivo Luxemburger Wort

A Grã-Duquesa Charlotte recebe o Rei Baudouin da Bélgica na Gare Centrale Foto: Arquivo Luxemburger Wort
Rei Baudouin durante a visita oficial ao Luxemburgo, em junho de 1959 Foto: Arquivo Luxemburger Wort
O rei Baudouin e a rainha Fabíola chegaram em meados de julho de 1969 ao Luxemburgo, para uma visita familiar privada Foto: Arquivo Luxemburger Wort

A estreita amizade entre a aristocracia belga e luxemburguesa não é surpreendente quando se considera que ambas as dinastias têm muito mais em comum do que a mera proximidade espacial.



A Grã-Duquesa Josephine-Charlotte, que governou o Luxemburgo ao lado do Grão-Duque Jean até 2000, era uma princesa belga - filha do Rei Léopold III e irmã mais velha dos reis belgas Baudouin I e Albert II. Consequentemente, o Rei Philippe da Bélgica é primo do Grão-Duque Henri.

3 Die Hochzeit von Prinzessin Alix und Prinz Antoine de Ligne am 17. August 1950. Foto: LW-Archiv

Die Hochzeit von Prinzessin Alix und Prinz Antoine de Ligne am 17. August 1950. Foto: LW-Archiv
8. April 1953: Jean und Joséphine-Charlotte am Vortag ihrer Hochzeit. Foto: LW-Archiv
Die kirchliche Hochzeit von Erbgroßherzog Guillaume und Stéphanie de Lannoy am 20.10.2012. Foto: Blum Laurent

A irmã mais nova do Grão-Duque Jean, a princesa Alice do Luxemburgo, também casou com um membro da família real belga, o príncipe Antoine de Ligne, em 1950. Em 2012, o príncipe herdeiro Guillaume casou com a Condessa Stéphanie de Lannoy, que vem da nobre família flamenga do Lannoy.