São sobretudo as pessoas idosas as mais afetadas por estes encerramentos.

ULC reivindica mais caixas multibanco

Susy MARTINS São sobretudo as pessoas idosas as mais afetadas por estes encerramentos.

A União Luxemburguesa dos Consumidores (ULC) tem recebido algumas queixas de membros, descontentes com o desaparecimento de caixas multibanco de bancos e correios.

A ULC sublinha que o ministro das Finanças deu a entender na sua resposta parlamentar de 3 de janeiro que não tem intenção de limitar a circulação de dinheiro líquido.

Mas a verdade é que, na prática, o fecho de algumas agências bancárias dificulta, cada vez mais, o acesso dos clientes ao dinheiro perto da sua área de residência.

A ULC alerta para o próximo encerramento, em fevereiro, da agência dos correios de Remich, acrescentando que o objetivo da empresa é reduzir o número total para 15.

São sobretudo as pessoas idosas as mais afetadas por estes encerramentos, já que revelam mais dificuldades em acompanhar a digitalização, preferindo andar, sempre, com dinheiro líquido na carteira.

A organização luxemburguesa de defesa dos consumidores apela à continuidade das caixas multibanco mesmo que os bancos e os correios decidam fechar as suas agências.