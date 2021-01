A União Luxemburguesa dos Consumidores (ULC) reabriu o seu serviço de aconselhamento na sede da Câmara dos Assalariados, junto à Rocade de Bonnevoie.

ULC reabre serviço de aconselhamento em Bonnevoie

Henrique DE BURGO

Devido à pandemia, as consultas no local, bem como na sede da ULC em Howald, só serão feitas com marcação, refere o organismo de defesa dos consumidores em comunicado.Os interessados podem efetuar as marcações através do número de telefone 49 60 22-1.



