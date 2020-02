Consternação e preocupação. É desta forma que a União Luxemburguesa dos Consumidores (ULC) reage ao encerramento de 11 agências do Banque et Caisse d'Épargne de l'État (BCEE), até ao final do mês de março.

ULC pede anulação do fecho anunciado de 11 filiais do BCEE

Manuela PEREIRA

A ULC classifica como "muito preocupante" a redução da rede de sucursais do banco público luxemburguês "nas zonas rurais, como na região da Mosela, e no norte do país".

Sem agências nas localidades de residência, os clientes do BCEE mais prejudicados são "os idosos e as pessoas com mobilidade reduzida", lamenta a ULC.

A União Luxemburguesa dos Consumidores não pouca criticas ao Estado, defendendo que se "trata de uma política radical e antisocial".

O banco, também conhecido como Spuerkess, é detido a 100% pelo Estado e, decidiu encerrar 11 filiais -- Belle-Étoile, Bridel, Colmar-Berg, Esch-Lallange, Hosingen, Larochette, Pommerloch, Réiserbann, Wasserbillig, Rumelange e Rodange --, até ao dia 27 de março.

A ULC pede aos responsáveis do banco público e ao novo ministro da Economia, Franz Fayot, que anulem este projeto de encerramento coletivo de balcões, que considera "escandaloso".

O BCEE justifica o fecho de filiais com a redução do número de clientes nos balcões em prol das operações em linha. As transações efetuadas nos balcões baixaram de cerca de 60%, nos últimos sete anos.

Há 38 funcionários afetados por estes encerramentos, que garante o BCEE, vão ser transferidos para outras agências.