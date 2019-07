União Luxemburguesa dos Consumidores (ULC) e a associação de defesa dos direitos dos pacientes, a “Patiente Vertriedung”, contestam a decisão do Governo de não incluir o serviço de transporte para deficientes “Adapto” na nova rede de transportes públicos gratuitos, a partir de março de 2020.

ULC e “Patiente Vertriedung” exigem transportes gratuitos para todos os deficientes

Para o ministro dos Transportes, François Bausch, esse serviço ao dispor de pessoas inseridas no mercado de trabalho mas com problemas de mobilidade “deve continuar a ser pago, já que tem uma especificidade semelhante à dos táxis e que o Estado investiu nele mais de 10 milhões de euros, nos últimos anos”.

A ULC a associações dos pacientes não aceitam a posição do ministro. A ULC considera “absolutamente necessário um sistema de transporte gratuito adaptado às necessidades dos deficientes porque os transportes públicos não dão resposta aos casos específicos dessas pessoas com mobilidade reduzida”.

Já a “Patiente Vertriedung” aponta, mais ou menos, as mesmas razões para se opor aos argumentos do ministro Bausch, chamando a atenção para a existência de uma franja de deficientes com mais dificuldades de locomoção que “não se pode deslocar de maneira independente, nem pelos seus próprios meios, nem nos transportes públicos convencionais”.

Os utentes do serviço “Adapto” pagam um passe de 440 euros por ano para ir de casa para o trabalho e vice-versa. Ora, “esse pagamento devia acabar”, sublinham as duas associações.

Avelino Gomes