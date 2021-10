"Nenhum empregador ganha ao ir contra a vontade dos seus trabalhadores", diz o diretor da União das Empresas Luxemburguesas (UEL), Jean-Paul Olinger.

Nova 'lei covid'

UEL aprova CovidCheck nas empresas para um regresso à normalidade

Susy MARTINS "Nenhum empregador ganha ao ir contra a vontade dos seus trabalhadores", diz o diretor da União das Empresas Luxemburguesas (UEL), Jean-Paul Olinger.

Na entrevista à Radio Latina, o representante do tecido empresarial do Grão-Ducado defende que a introdução do CovidCheck permite o regresso a uma "certa normalidade nas empresas".

Jean-Paul Olinger garantiu ainda que a maioria das empresas que pretende aderir ao CovidCheck está a tentar encontrar alternativas para não prejudicar os trabalhadores não vacinados. Leia mais no artigo da Rádio Latina.

