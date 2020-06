Luxemburgo e Dinamarca ocupam os últimos lugares da tabela de comparações europeia.

UE. Luxemburgo tem uma das taxas mais baixas de trabalhadores independentes

Diana ALVES Luxemburgo e Dinamarca ocupam os últimos lugares da tabela de comparações europeia.

O Luxemburgo tem uma das taxas mais baixas de pessoas que trabalham por conta própria na União Europeia (UE).

Segundo dados do Eurostat, divulgados esta terça-feira, a percentagem de trabalhadores independentes no Grão-Ducado, assim como na Dinamarca, é de 4%, o valor mais baixo entre todos os países do bloco comunitário.

No conjunto dos Estados-membros da UE, em 2019, 18 milhões de pessoas entre os 20 e os 64 anos trabalhavam por conta própria, o que equivale a 9% do total do emprego.

Na comparação europeia, e enquanto Luxemburgo e Dinamarca ocupam os últimos lugares da tabela, a Grécia aparece no extremo oposto, apresentando a taxa mais elevada, a rondar os 21%.

No seu site oficial, o gabinete europeu de estatística sublinha que “embora beneficiem de maior autonomia e flexibilidade no trabalho, em tempos como estes, os independentes poderão estar entre os mais afetados economicamente pela pandemia de covid-19”.

Por cá, para fazer face a este cenário, o Governo luxemburguês criou um pacote de ajudas específicas destinadas a quem trabalha por conta própria. Em causa estão as chamadas “ajudas de urgência”, que podem chegar aos 4.000 euros.

As condições e procedimentos para ter acesso a estes apoios estão disponíveis no site myguichet.lu.



