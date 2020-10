UE. Luxemburgo regista o segundo maior excedente nas contas públicas

Dinamarca foi o país com maior saldo orçamental, seguido do Grão-Ducado, com 2,4%. Já Portugal teve o menor superavit da União Europeia.

O Luxemburgo registou em 2019 o segundo maior excedente nas contas públicas do bloco comunitário, com 2,4%, ou seja, menos 0,7 pontos percentuais em relação a 2018 (3,1%).

Segundo os dados divulgados hoje pelo gabinete europeu de estatísticas, Eurostat, apenas a Dinamarca teve um maior excedente, com 3,8%.

No outro extremo, Portugal e Estónia foram os Estados-membros que obtiveram o menor excedente, ambos com 0,1%, enquanto França (-3,0%) e Roménia (-4,4%) foram os únicos países com défice igual ou superior aos 3% do Produto Interno Bruto (PIB) determinado pela Comissão Europeia.

Quanto à dívida pública no final de 2019, o Luxemburgo tinha o terceiro mais baixo rácio em relação ao peso no PIB, com 22%, atrás da Estónia (8,4%) e da Bulgária (20,2%).



