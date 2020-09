UE. Luxemburgo é quem mais investe na recolha e tratamento de águas residuais

O Luxemburgo é o Estado-membro que mais investe em infraestruturas de recolha e tratamento de águas residuais.

Henrique DE BURGO O Luxemburgo é o Estado-membro que mais investe em infraestruturas de recolha e tratamento de águas residuais.

De acordo com o 10° relatório sobre a aplicação da Diretiva Tratamento de Águas Residuais Urbanas, divulgado esta quinta-feira pela Comissão Europeia, o Grão-Ducado apresenta o valor mais alto do bloco comunitário, com 152 euros anuais por habitante, largamente acima da média europeia, que é de 36 euros.

Abaixo do Luxemburgo aparecem a Dinamarca (134 euros ‘per capita’) e a Hungria (84 euros ‘per capita’), enquanto Portugal é o país que menos investe na recolha e tratamento de águas residuais, com uma média de três euros anuais por habitante.

Segundo a diretiva europeia sobre esta matéria, todas as áreas com aglomerações de duas mil ou mais pessoas devem estar equipadas com sistemas de recolha e tratamento das suas águas residuais.

Apesar de o cumprimento desta diretiva ter aumentado em relação ao anterior período de referência, 2014, a Comissão Europeia aponta no seu relatório que "os atuais níveis de investimento em muitos Estados-membros são demasiado baixos para alcançar e manter o cumprimento da diretiva a longo prazo".

"Várias cidades europeias devem construir ou modernizar as suas infraestruturas de recolha de águas residuais e instalar estações de tratamento modernas”, refere o relatório.



