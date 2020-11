UE. Luxemburgo é o país que mais progride na igualdade de género

O Grão-Ducado ocupa atualmente o 10º lugar do ranking europeu.

Henrique DE BURGO

O Luxemburgo é o Estado-membro da União Europeia que mais progrediu na igualdade de género desde 2010. Esta é uma das conclusões do recente "Índice de Igualdade de Género 2020", baseado em dados de 2018.

Segundo os dados divulgados neste documento pelo Instituto Europeu para a Igualdade de Género (EIGE), a pontuação do Luxemburgo aumentou 9,1 pontos desde 2010, progredindo mais rápido do que os seus parceiros da UE em praticamente todas as áreas analisadas.

O relatório refere que o Grão-Ducado ocupa atualmente o 10º lugar do ranking europeu, com 70,3 pontos em 100, mais 2,4 pontos do que a média da UE (67,9). O ranking é liderado Suécia (83,8), Dinamarca (77,4) e França (75,1), enquanto Portugal aparece em 16º lugar, com 61,3 pontos.

Das seis áreas analisadas, o Luxemburgo é o país com o melhor resultado - 90 pontos - no domínio do 'dinheiro', que mede as desigualdades de género no acesso a recursos financeiros e na situação económica de mulheres e homens.

Na 'saúde' aparece em segundo lugar, com 89,5. 'Trabalho' (75,2), 'conhecimento académico' (70) e 'tempo' de partilha de tarefas domésticas e de assistência à família (69,1) são outras das áreas em que o Luxemburgo obtém um bom desempenho.

Já no domínio de 'poder' (sobretudo a tomada de decisão económica), o Luxemburgo obtém o pior resultado, com uma média de 48,4 pontos, ou seja, 5,1 pontos abaixo da média dos outros Estados-membros.

A questão da prevalência, gravidade e revelação da violência foi o único ponto que não foi analisado neste relatório, devido à falta de dados. Os autores do estudo referem que o gabinete europeu de estatística está atualmente a coordenar um inquérito europeu sobre esta matéria, com resultados esperados em 2023.

