Tribunal de Justiça europeu condenou posição do Luxemburgo por não conceder estes benefícios a crianças e jovens de pais transfronteiriços.

UE. Filhos de transfronteiriços devem beneficiar dos abonos de família no Luxemburgo

O Tribunal de Justiça da União Europeia (UE) "puxou as orelhas" ao Grão-Ducado por estar ir contra a lei no que respeita à atribuição de abonos de família aos trabalhadores fronteiriços e aos seus filhos.

Num acórdão divulgado hoje, a instituição considera que o Luxemburgo "não pode recusar o pagamento de um abono de família por um filho de um cônjuge de um trabalhador fronteiriço que não tem filiação com um dos cônjuges".

Isto é, se um casal trabalha no Luxemburgo mas vive na Bélgica e tem dois filhos, dos quais um deles apenas de um dos cônjuges, esse filho deverá ter direito aos abonos de família do Estado luxemburguês.

O Tribunal de Justiça baseia a sua decisão no caso de um trabalhador transfronteiriço que deixou de receber prestações familiares da "Caisse pour l'avenir des enfants" (CAE, na sigla francesa), em 2016. O trabalhador deixou de receber o abono pelo filho do parceiro, com o qual não tinha qualquer relação de filiação. A criança fazia, no entanto, parte do agregado familiar. Na altura, a CAE considerou que a criança em questão não era um "membro da família" do trabalhador fronteiriço em causa, critica o Tribunal.

No documento os juízes consideram que as prestações familiares constituem uma "vantagem social" e uma "prestação de segurança social" adquirida pelo trabalhador fronteiriço, uma vez que este paga os impostos no Luxemburgo. O subsídio "é pago por todos os filhos residentes no Luxemburgo e por todos os filhos de trabalhadores não-residentes que com eles mantenham uma relação de filiação", pode ler-se. E defende que deverão ser considerados "filhos de trabalhadores" aqueles que vivem debaixo do mesmo teto mesmo sem existir uma relação de descendência, e desde que o trabalhador satisfaça as necessidades da criança.

"Discriminação indireta em razão da nacionalidade" de transfronteiriços

Desta forma, o coletivo conclui que a atual lei luxemburguesa descrimina indiretamente entre os filhos dos residentes e os dos trabalhadores transfronteiriços. E acrescenta que há uma "discriminação indireta em razão da nacionalidade" que não respeita a "igualdade de tratamento", já que os trabalhadores transfronteiriços são mais suscetíveis de ter nacionalidade estrangeira.

Por fim, a instituição europeia insta o Luxemburgo a alterar a lei da concessão destas prestações para incluir as crianças que não tenham filiação com estes trabalhadores mas que vivam com os mesmos e que satisfaçam as necessidades da criança.

Caso semelhante com estudante belga em 2012

Num caso semelhante, em 2012, o Estado luxemburguês recusou um pedido de bolsa para estudar no país de um estudante belga, cujos pais, transfronteiriços, trabalhavam no Grão-Ducado. Segundo a lei, este benefício é apenas atribuído aos residentes no país, independentemente da nacionalidade. Questionado pelos juízes europeus sobre a medida "indiretamente discriminatória" o Grão-Ducado argumentou que esta era uma forma de elevar a proporção de residentes com um nível de qualificação superior, promovendo o desenvolvimento da economia nacional. Casos como estes foram analisados pelo investigador e professor associado da London School of Economics (LSE), Floris de Witte que falou com o Contacto em fevereiro passado.

Num dos seus artigos académicos, "The Liminal European" ("o Europeu liminal", na tradução em português) o investigador argumenta que as leis europeias e de alguns Estados do bloco discriminam os cidadãos mais vulneráveis: "trabalhadores menos qualificados, sazonais, transfronteiriços, estudantes e desempregados", exemplifica.













