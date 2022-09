Para Bausch é importante coordenar melhor o apoio dos países doadores em função das necessidades reais da Ucrânia.

Ucrânia. Luxemburgo já contribuiu com 66 milhões de euros em armas e material militar

O Luxemburgo entregou até agora à volta de 66 milhões de euros em armas e equipamento militar à Ucrânia. A informação foi avançada pelo ministro da Defesa, François Bausch, que esta segunda-feira esteve reunido com o ministro da Defesa norueguês, Bjorn Arild Gram.

Segundo Bausch, os 66 milhões de euros representam 15% do orçamento anual da Defesa do Grão-Ducado. Para o ministro, é importante coordenar melhor o apoio feito dos países doadores em função das necessidades reais das autoridades ucranianas.

Kiev diz que já morreram mais de 50.000 soldados russos e 380 crianças ucranianas A província de Donetsk é a que apresenta o maior número de vítimas mortais devido à invasão russa da Ucrânia.

Para esse efeito está previsto para esta quinta-feira, 8 de setembro, uma segunda reunião da Ucrânia Defense Contact Group, em Ramstein, na Alemanha.

Este encontro foi convocado pelos Estados Unidos e conta com a presença de mais de 40 países, incluindo Luxemburgo e Portugal.

A reunião tem como objetivo coordenar as necessidades da Ucrânia face à agressão da Rússia, sendo que têm vindo a aumentar com o tempo e com a evolução da situação no terreno.



