Desconfinamento começou esta segunda-feira, 20 de abril, mas nem todos os setores estão abrangidos nesta primeira fase.

UCL critica governo por manter pequenas lojas e restaurantes fechados

A Associação dos Consumidores do Luxemburgo (ULC, na sigla original) criticou o governo luxemburguês por manter as pequenas lojas e restaurantes fechados, apesar de, a partir desta segunda-feira, 20 de abril, o país entrar em desconfinamento.

Para já só alguns setores económicos, como a construção, estão autorizados a retomar atividade e sob determinadas regras. No entanto, segundo a RTL, a associação argumenta que as pequenas empresas estão a lutar para sobreviver à crise e para manter o emprego, defendendo que as medidas de precaução sanitária aplicáveis às grandes superfícies podem ser facilmente replicadas no pequeno comércio.

Também os restaurantes, acrescenta o organismo, devem ser autorizados a reabrir com orientações estritas, assim como os cabeleireiros, mediante medidas de segurança próprias.

A ULC insta, por isso, o governo a rever a sua estratégia e a decisão de manter estes setores fechados.

A associação deixa também um apelo aos consumidores para que resperitem a distância física de 2 metros nos estabelecimentos comerciais e exprimiu a sua preocupação em relação aos cidadãos idosos que estão isolados das suas famílias em lares e hospitais, pedindo que possam voltar a receber visitas de familiares, desde que respeitadas medidas de precaução rigorosas.



