Turmas finalistas reivindicam mais dois dias de descanso para minimizar risco de contágio

Susy MARTINS Os alunos das turmas finalistas do ensino secundário escreveram uma carta ao ministro da Educação, Claude Meisch, em que pedem ter mais dois dias suplementares de descanso antes dos exames finais.

Na missiva, pode ler-se que isso seria uma forma de limitar “um pouco” o risco de contrair a covid-19, uma vez que os cientistas da Task Force Covid-19 preveem um novo pico de contaminações em meados de maio, sendo que os exames arrancam a 17 de maio.

Os alunos dizem ter medo que haja um contágio nos últimos dias de aulas presenciais, o que teria como consequências que os alunos não possam escrever os exames de fim de ano.

Exames que são importantes, uma vez que dão acesso à vida profissional ou à continuação dos estudos no ensino superior. Atualmente está previsto as aulas presenciais terminarem cinco dias antes do início dos exames.

Para os alunos de 12 liceus que assinaram a carta, seria assim importante ter mais dois dias de folga, o que eleva para sete os dias de ausência dos estabelecimentos antes dos exames.

Os alunos pedem ainda que na semana anterior, ou seja entre 9 e 12 de maio, se recorra ao ensino à distância. Uma forma de limitar completamente que um dos alunos fique infetado com o SARS-COV-2 antes dos exames.



