Turmas finais dos liceus passam a ter aulas presenciais depois do feriado de Pentecostes

Mais um passo rumo à nova normalidade: as aulas presenciais nas turmas superiores do ensino secundário voltam a ser regra depois do feriado de Pentecostes.

O Ministério da Educação justifica o fim desta medida com a atual situação sanitária, menos preocupante, e pelo aumento da frequência dos autotestes rápidos, que dão mais segurança às escolas.

Os alunos vão poder regressar às aulas dentro dos horários habituais e de forma presencial, mas vão ter de continuar a usar máscara e a respeitar a distância de segurança.

Outra novidade é o aumento de autotestes rápidos de uma para duas vezes por semana, tanto para alunos como para funcionários de escolas públicas e privadas, a partir de 31 de maio.

Os alunos dos liceus vão fazer autotestes duas vezes por semana, na escola e supervisionados por um professor.

Já os alunos do segundo ciclo do ensino fundamental vão continuar a fazer o autoteste uma vez por semana na escola. O ministério vai ainda enviar um segundo kit adicional para usar em casa, com os pais. Os mais novos, do primeiro ciclo, que recebem atualmente um kit semanal a ser usado em casa, vão receber um segundo kit, também para ser usado em casa.



