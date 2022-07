O turismo no Luxemburgo está a recuperar.

Estudo

Turismo cresceu 30% no Luxemburgo em 2021

De acordo com o mais recente estudo "Turismo em números", divulgado pelo Statec, 853.472 pessoas fizeram turismo no Grão-Ducado no ano passado. São mais 30% de turistas em comparação com 2020, ano do pico da pandemia.

Apesar deste aumento, os números estão ainda longe do recorde alcançado em 2019, de 1.165.256 visitas.

Sem surpresa, 9 em cada 10 visitas são de estrangeiros (756.387). O 'top 3' é composto por turistas belgas (151.225 chegadas), neerlandeses (128.365) e alemães (122.658 chegadas). Foram ainda contabilizados 97.085 residentes que fizeram turismo no país.

As regiões do Centro, Ardenas e Mullerthal são os locais com mais visitas.O Luxemburgo tem atualmente 223 hotéis, pousadas e pensões, com capacidade para 7.700 acomodações, o que representa a maior parte da oferta de alojamento turístico do país. Há ainda 78 espaços para camping, sem contar com alojamentos privados e casas de férias.

Segundo dados mais atuais do Statec, referentes a 2020, o setor do turismo empregava 38.336 pessoas e representava 0,95% do Produto Interno Bruto.



