Os trabalhos de reparação do túnel ferroviário estarão concluídos na data prevista, confirma a CFL.

Túnel de Schieburg vai reabrir em abril

Os trabalhos de reparação do túnel de Schieburg, perto de Kautenbach, encerrado desde o final de agosto devido ao colapso de parte da estrutura, mantém-se a bom ritmo. Os Caminhos de Ferro do Luxemburgo (CFL) confirmaram a reabertura na data prevista, após as férias da Páscoa.

A informação foi avançada esta segunda-feira representa uma boa notícia para os passageiros da linha ferroviária do Norte (linha 10) que desde o final de agosto têm a sua viagem mais demorada. O colapso do túnel, a 27 de agosto, obrigou ao seu encerramento e também ao fecho do troço da linha ferroviária entre Clervaux e Kautenbach, tendo os passageiros de realizar o percurso em autocarros de substituição.

No balanço da empreitada, os CFL quiseram tranquilizar estes passageiros afirmando que o plano de trabalho está a ser cumprido e o túnel reabrirá na data prevista. Tudo aponta para que a 17 de abril os comboios voltem a circular no troço que está agora encerrado.

Esta data tinha já sido avançada em novembro, em conferência de imprensa, depois do ministro da Mobilidade, François Bausch, ter dado a (falsa) esperança da reabertura em dezembro.

A empreitada

"Os trabalhos preparatórios foram realizados como estava previsto, incluindo a instalação de um acesso rodoviário à parte sul do túnel de Schieburg para permitir a entrega e a deslocação do equipamento técnico e a remoção dos escombros", diz a CFL.

Foram realizadas análises para avaliar a estabilidade do maciço rochoso acima do túnel e iniciados os trabalhos de estabilização. “Já foram realizados sete furos com 75 metros de comprimento cada e um diâmetro de cerca de 200 milímetros, para permitir a injeção de betão armado. Cerca de 50 destes furos estão previstos de acordo com o cronograma para estabilizar a zona alterada da rocha que se encontra por cima do túnel”, explicam os CFL. Trabalhos de estabilização também foram realizados no próprio túnel.



Os autocarros de substituição vão continuar a funcionar até ao final da obra. Os horários e as rotas estão disponíveis no site da CFL e no mobiliteit.lu.

