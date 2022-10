A estrutura, que desabou no início de setembro, tem impedido a circulação ferroviária entre Kautenbach e Clervaux.

Túnel de Schieburg. Linha vai ficar fechada mais tempo do que o previsto

"Não há razão para assumir que a linha vai abrir de novo após 11 de dezembro", resumiu o ministro dos Transportes, François Bausch (Déi Gréng), esta tarde, no Parlamento, a propósito do caso do colapso do túnel de Schieburg.

A reabertura da linha do norte do Luxemburgo, parada desde o início de setembro, tinha sido inicialmente apontada para a data referida, mas as esperanças dos passageiros esvaziam-se, agora, com as declarações do ministro.

Túnel de Schieburg. "Quando o comboio desaparece, a aldeia parece que morre" A circulação ferroviária no norte do Luxemburgo está cortada por causa do colapso parcial de um túnel perto de Kautenbach. Viagem pelas aldeias onde o comboio já não chega, para perceber como isso afeta a vida das pessoas.

"Foi mero azar que o túnel tenha colapsado", afirmou Bausch em resposta a uma questão dos deputados Aly Kaes (CSV) e Carlo Weber (LSAP).

Os trabalhos de reparação vão começar na próxima semana. "É preciso perceber o nível de estabilização que é necessária no túnel", explicou o governante. "Estamos a dar o nosso melhor para apoiar as pessoas que foram afetadas".

(Este artigo foi originalmente publicado no Luxemburger Wort.)

