Túnel de Schieburg. Autocarros de substituição vão ter melhores horários

A medida abrange várias linhas do norte do país e vai começar a ser implementada a partir de 28 de novembro.

A partir de 28 de novembro a circulação dos autocarros 153, 170, 174, 176 e 179 vai ser aprimorada para que haja uma maior coordenação entre autocarros e comboios e, por outro, uma extensão de vários destes percursos. A Administração dos Transportes Públicos está atualmente a trabalhar no novo calendário, referiu o Governo esta terça-feira.

Isto porque o serviço de substituição, que atualmente está a dar resposta ao eixo Kautenbach-Clervaux — onde o tráfego ferroviário se encontra encerrado desde setembro devido ao colapso do túnel de Schieburg —, está atualmente no limite, e não é possível reforçá-lo com mais autocarros ou motoristas.

"Isto prejudica-nos muito", admitiu o ministro da Mobilidade, François Bausch (Déi Gréng), esta terça-feira, ao fazer o ponto da situação a pedido dos deputados Stéphanie Empain (Déi Gréng), Jeff Engelen (ADR) e Jean-Paul Schaaf (CSV). "Estamos a fazer tudo o que podemos para acomodar as necessidades da população do norte do país", acrescentou.

Veja as alterações que estão a ser planeadas:

Rota 179 Clervaux-Ettelbruck: A linha 179 foi introduzida a 19 de setembro de 2022. A linha temporária oferece um serviço de 30 em 30 minutos durante as horas de ponta em cada direção e também um serviço por hora fora das horas de ponta;

A linha 179 foi introduzida a 19 de setembro de 2022. A linha temporária oferece um serviço de 30 em 30 minutos durante as horas de ponta em cada direção e também um serviço por hora fora das horas de ponta; Rota 170 Weiswampach - Ettelbruck: O serviço é prestado um serviço de 30 em 30 minutos durante as horas de ponta. Durante as restantes horas, haverá um autocarro por hora em cada direção;

O serviço é prestado um serviço de 30 em 30 minutos durante as horas de ponta. Durante as restantes horas, haverá um autocarro por hora em cada direção; Linha 174 Troisvierges - Heinerscheid - Hosingen : Os serviços de apoio na linha 174 introduzidos em setembro serão mantidos (2 serviços matinais, 3 serviços noturnos). Os serviços serão prolongados entre as 5h34 e 6h34 (partida de Troisvierges) em direção a Ettelbruck e entre as 15h44 e 17h44 (partida de Ettelbruck);

: Os serviços de apoio na linha 174 introduzidos em setembro serão mantidos (2 serviços matinais, 3 serviços noturnos). Os serviços serão prolongados entre as 5h34 e 6h34 (partida de Troisvierges) em direção a Ettelbruck e entre as 15h44 e 17h44 (partida de Ettelbruck); Linha 146 Wiltz - Goesdorf - Kautenbach: Este horário também será adaptado para melhorar a ligação dos autocarros com o comboio. O novo serviço começa a funcionar a partir de 28 de novembro, a pedido dos passageiros;

Este horário também será adaptado para melhorar a ligação dos autocarros com o comboio. O novo serviço começa a funcionar a partir de 28 de novembro, a pedido dos passageiros; Linha temporária (escolar) Wiltz - Heiderscheid-Gilsdorf/Lycée technique Agricole: Será criada uma linha temporária a partir da área de Wiltz. O horário será comunicado ao Lycée Agricole.

Será criada uma linha temporária a partir da área de Wiltz. O horário será comunicado ao Lycée Agricole. Linha 153 Hosingen - Holzthum - Kautenbach: A fim de melhorar a ligação com o comboio em Kautenbach, na paragem "Op der Gare", o horário da linha 153 pode ser adaptado se necessário.

Segundo o Luxemburger Wort, o ministro confirmou a data de reabertura para meados de abril de 2023, descrevendo-a como "realista". A informação tinha sido avançada na semana passada pelo diretor de gestão de infraestruturas dos Caminhos-de-Ferro Luxemburgueses (CFL), depois de, num primeiro momento, a empresa ter dito que o túnel iria reabrir em dezembro deste ano.

