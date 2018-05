Um camionista ficou esta manhã gravemente ferido na sequência de um despiste entre as autoestradas A1 e A3, perto do túnel de Howald, no Luxemburgo. O motorista, que conduzia alcoolizado, teve de ser desencarcerado pelos serviços de socorro.

Túnel de Howald: Camionista gravemente ferido

De acordo com a polícia, o acidente ocorreu esta manhã, pelas 07:15, quando o condutor do veículo pesado perdeu o controlo do camião e foi embater contra as barreiras de segurança.

O homem, cuja identidade não foi revelada, estaria alegadamente bêbado quando perdeu o controlo do camião.

O motorista, ficou gravemente ferido, e teve de ser retirado da cabine do camião pelas forças de socorro.

A vítima acabaria por ser levada para o hospital, onde foi confirmado que o condutor estava sob o efeito do álcool.

