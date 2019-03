É a operação semestral de manutenção dos túneis. Vêm aí mais dificuldades no trânsito.

Túneis vão começar a ser inspecionados a partir de segunda-feira

É a operação semestral de manutenção dos túneis. Vêm aí mais dificuldades no trânsito.

Se pensava que o trânsito já não podia piorar, desengane-se. Além das estradas e autoestradas e das obras em todos os bairros da cidade do Luxemburgo, os túneis vão ser inspecionados já a partir de segunda-feira. As obras serão feitas na sua maioria durante a noite, mas podem causar problemas de congestionamento do tráfego.

A Administração de Pontes e Estradas anunciou que as obras semestrais de manutenção dos túneis vão começar esta segunda-feira, dia 11. As operações serão preventivas, mas também de substituição de material de segurança danificado. Será feito um controlo do funcionamento e interação dos equipamentos e dos alarmes e também a limpeza das paredes dos túneis. Serão ainda verificados o sistema de ventilação, de transmissão de rádio, de deteção de incêndios, entre outros.

Numa nota publicada, a Administração de Pontes e Estradas explica que, na sua maioria, as obras serão feitas durante a noite e poderão durar mais de um dia, dependendo do tamanho e da complexidade dos túneis, bem como do impacto que as operações poderão ter no trânsito. As obras começam então dia 11 de março e prolongam-se até ao final de junho.

Aqui fica a lista dos túneis que vão ser inspecionados:

Grouft, Rëngelbour, Stafelter, Gousselerbierg, Mersch, Roost, Colmar-Berg, Schieren, Howald, Cents, Richard Serra, Kirchberg, Saint-Esprit, Pénétrante Sud, Merl, Pétange-Eglise, Biff, Accès Secondaire, Micheville, Aessen, Ehlerange, Foetz, Frisange, Mondorf e Markusberg.



Pode ainda consultar o calendário das obras em:

https://pch.gouvernement.lu/fr/actualites.gouvernement%2Bfr%2Bactualites%2Btoutes_actualites%2Bcommuniques%2B2019%2B03-mars%2B08-campagne-maintenance.html