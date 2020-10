Os túneis das estradas luxemburguesas foram palco de 209 acidentes de viação entre 2015 e 2019.

Túneis foram palco de 209 acidentes nos últimos cinco anos

Diana ALVES Os túneis das estradas luxemburguesas foram palco de 209 acidentes de viação entre 2015 e 2019.

Segundo dados divulgados esta segunda-feira pelo ministro da Mobilidade, François Bausch, só o túnel Markusbierg, situado na A13, foi palco de 18 acidentes. Na resposta a uma questão parlamentar do deputado Marc Goergen, do Partido Pirata, Bausch sublinha que, devido às suas características, os túneis são potencialmente perigosos, sendo que os acidentes ali ocorridos são muitas vezes mais graves.

O ministro lembra o acidente no túnel Grousselerbierg (A7), que em julho passado vitimou mortalmente duas pessoas e causou três feridos graves. Bausch insiste por isso na importância de respeitar o limite de velocidade de 90 km/h, considerando que, nestas situações, um radar inteligente é mais adequado do que um radar normal.

Radar de Waldhof. 1444 multas em três meses na N11 Quase 1500 condutores'fotografados' em excesso de velocidade na N11 entre Gonderange e Waldhof pelo radar inteligente, desde 15 de junho. No total, foram mais de 71 mil euros em multas.

O ministro da Mobilidade fez saber no mês passado que o túnel Markusberg deverá ser equipado com um radar inteligente em 2021. Para já, há apenas um aparelho daquele género no país. Fica situado na N11, entre Waldhof e Gonderange. Através de colunas-radar, câmaras de infravermelhos e sistemas de deteção, aquele radar calcula velocidade média a que o condutor circula, tanto ao entrar como ao sair daquela parte da N11.



