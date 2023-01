A 11 de Junho, cerca de 256.250 residentes poderão eleger os seus representantes nos 102 municípios do país. Este é um número sem precedentes, devido à abolição do requisito de residência. O Contacto apresenta-lhe um Guia com tudo o que precisa de saber sobre as eleições comunais.

FAQ

Tudo o que precisa saber sobre as eleições

Redação A 11 de Junho, cerca de 256.250 residentes poderão eleger os seus representantes nos 102 municípios do país. Este é um número sem precedentes, devido à abolição do requisito de residência. O Contacto apresenta-lhe um Guia com tudo o que precisa de saber sobre as eleições comunais.





O Contacto tem uma nova aplicação móvel de notícias. Descarregue aqui para Android e iOS. Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.