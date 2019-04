O número de casos de tuberculose varia de ano para ano no Luxemburgo.

Tuberculose. 43 casos no Luxemburgo em 2018

Susy TEIXEIRA MARTINS

No ano passado foram registados 43 casos no Grão-Ducado, um aumento de 11 episódios, em comparação com o ano anterior, em que foram declarados 32 casos.

O ministro da Saúde, Étienne Schneider, minimiza esse aumento dizendo que, mesmo assim, comparado com outros países, a incidência da tuberculose no país pode ser considerado como muito fraca. O número de casos flutua ligeiramente de ano para ano, mas nos últimos anos nunca passou a barra dos 50 casos, garante o ministro.

Em princípio, todos os casos de tuberculose pulmonar detetados no Luxemburgo têm de ser comunicados à Inspeção Sanitária da Direção de Saúde.

Estes dados foram revelados pelo ministro da Saúde, Étienne Schneider, em resposta a uma questão parlamentar do deputado do CSV, Georges Mischo.

A transmissão da tuberculose é direta. Quando a pessoa fala, espirra ou tosse, pequenas gotas de saliva que contêm o agente infeccioso podem passar para outro indivíduo, contaminando-o.

Não há sintomas específicos, mas os sinais de alerta mais comuns são uma tosse que se prolonga além de duas semanas e não melhora com a medicação habitual, que pode ser acompanhada de suores durante a noite, emagrecimento, falta de forças, cansaço, febre ao fim do dia e por vezes expetoração com sangue.