Trovoadas regressam ao Luxemburgo esta quarta-feira

Esta quarta-feira deverá ser marcada pela ocorrência de trovoadas e pela queda de aguaceiros, no Luxemburgo, revelam as previsões do Meteolux.

Apesar das estimativas do instituto de meteorologia luxemburguês, não foi acionado, para já, nenhum nível de alerta, ainda que se possam registar chuvas fortes a nível local, criando lençóis de água e dificuldades à circulação rodoviária.

O mau tempo deverá afetar também parte da França e da Bélgica.

No Grão-Ducado, as temperaturas máximas previstas para amanhã deverão oscilar entre os 19ºC e os 21ºC, enquanto as mínimas ficarão entre os 15ºC e os 17ºC.

A partir de quinta-feira, a chuva deverá dar lugar gradualmente ao sol, embora o céu continua a apresentar nebulosidade. As temperaturas deverão descer, com os termómetros a atingirem valores mínimos entre os 7ºC e os 9C no fim de semana.





