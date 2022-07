O território do Grão-Ducado está sob aviso amarelo entre as 19h e as 23h.

Trovoadas. Luxemburgo sob aviso amarelo esta sexta-feira

Depois do aviso vermelho na terça-feira, por causa do calor, a semana termina no Luxemburgo com o regresso dos avisos meteorológicos, desta vez por causa das trovoadas.

O Meteolux colocou todo o país sob aviso amarelo entre as 19h e as 23h desta sexta-feira, devido à previsão de ocorrência de trovoadas e não só.

Além de trovoadas, podem ocorrer chuvas fortes e rajadas de vento de até 80 quilómetros por hora. Os meteorologistas alertam também para a possibilidade de haver chuvas de granizo em alguns locais.

Quanto às temperaturas são esperados entre 21ºC e 25ºC à noite e uma descida para valores entre os 14ºC e os 17ºC durante a madrugada.

No fim de semana o sol deverá voltar a brilhar e as temperaturas máximas vão subir com acima dos 25ºC, podendo chegar aos 27ºC no sábado e aos 31ºC no domingo.

