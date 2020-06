A chuva continua no sábado e as temperaturas descem no domingo.

Trovoada regressa amanhã ao Luxemburgo

Redação A chuva continua no sábado e as temperaturas descem no domingo.

Prevê-se a ocorrência de trovoadas entre as 14:00 e as 20:00 desta sexta-feira no Luxemburgo. O tempo no Grão-Ducado vai piorar no último fim-de-semana de junho. Amanhã, dia 26, espera-se chuva forte e granizo. A previsão é de 15 litros de chuva por metro quadrado. O Meteolux anunciou alerta amarelo. No sábado, haverá possíveis aguaceiros. As temperaturas vão baixar até um máximo de 24 graus. No domingo, com valores máximos de cerca de 21 graus, o tempo deverá estar seco.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.